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SCNM: Sterling Capital National Municipal Bond ETF
Курс SCNM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.80, а максимальная — 24.87.
Следите за динамикой Sterling Capital National Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCNM сегодня?
Sterling Capital National Municipal Bond ETF (SCNM) сегодня оценивается на уровне 24.84. Инструмент торгуется в пределах 24.80 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.84, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCNM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sterling Capital National Municipal Bond ETF?
Sterling Capital National Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.72% и USD. Отслеживайте движения SCNM на графике в реальном времени.
Как купить акции SCNM?
Вы можете купить акции Sterling Capital National Municipal Bond ETF (SCNM) по текущей цене 24.84. Ордера обычно размещаются около 24.84 или 25.14, тогда как 49 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCNM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCNM?
Инвестирование в Sterling Capital National Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.64 - 25.50 и текущей цены 24.84. Многие сравнивают 0.61% и -2.01% перед размещением ордеров на 24.84 или 25.14. Изучайте ежедневные изменения цены SCNM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sterling Capital National Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена Sterling Capital National Municipal Bond ETF (SCNM) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 24.64 - 25.50, сравнение с 24.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sterling Capital National Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sterling Capital National Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена Sterling Capital National Municipal Bond ETF (SCNM) за год составила 24.64. Сравнение с текущими 24.84 и 24.64 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCNM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCNM?
В прошлом Sterling Capital National Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.84 и -0.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.84
- Open
- 24.83
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Low
- 24.80
- High
- 24.87
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- -2.01%
- Годовое изменение
- -0.72%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%