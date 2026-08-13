SCNM: Sterling Capital National Municipal Bond ETF
今日SCNM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.81和高点24.87进行交易。
关注Sterling Capital National Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SCNM股票今天的价格是多少？
Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票今天的定价为24.85。它在24.81 - 24.87范围内交易，昨天的收盘价为24.84，交易量达到19。SCNM的实时价格图表显示了这些更新。
Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Sterling Capital National Municipal Bond ETF目前的价值为24.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪SCNM走势。
如何购买SCNM股票？
您可以以24.85的当前价格购买Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在24.85或25.15附近，而19和0.04%显示市场活动。立即关注SCNM的实时图表更新。
如何投资SCNM股票？
投资Sterling Capital National Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.64 - 25.50和当前价格24.85。许多人在以24.85或25.15下订单之前，会比较0.65%和。实时查看SCNM价格图表，了解每日变化。
Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sterling Capital National Municipal Bond ETF的最高价格是25.50。在24.64 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sterling Capital National Municipal Bond ETF的绩效。
Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Sterling Capital National Municipal Bond ETF（SCNM）的最低价格为24.64。将其与当前的24.85和24.64 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCNM股票是什么时候拆分的？
Sterling Capital National Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.84和-0.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.84
- 开盘价
- 24.84
- 卖价
- 24.85
- 买价
- 25.15
- 最低价
- 24.81
- 最高价
- 24.87
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- -1.97%
- 年变化
- -0.68%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%