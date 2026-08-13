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SCNM: Sterling Capital National Municipal Bond ETF

24.85 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SCNM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.81和高点24.87进行交易。

关注Sterling Capital National Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SCNM股票今天的价格是多少？

Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票今天的定价为24.85。它在24.81 - 24.87范围内交易，昨天的收盘价为24.84，交易量达到19。SCNM的实时价格图表显示了这些更新。

Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

Sterling Capital National Municipal Bond ETF目前的价值为24.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪SCNM走势。

如何购买SCNM股票？

您可以以24.85的当前价格购买Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在24.85或25.15附近，而19和0.04%显示市场活动。立即关注SCNM的实时图表更新。

如何投资SCNM股票？

投资Sterling Capital National Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.64 - 25.50和当前价格24.85。许多人在以24.85或25.15下订单之前，会比较0.65%和。实时查看SCNM价格图表，了解每日变化。

Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sterling Capital National Municipal Bond ETF的最高价格是25.50。在24.64 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sterling Capital National Municipal Bond ETF的绩效。

Sterling Capital National Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

Sterling Capital National Municipal Bond ETF（SCNM）的最低价格为24.64。将其与当前的24.85和24.64 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCNM股票是什么时候拆分的？

Sterling Capital National Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.84和-0.68%中可见。

日范围
24.81 24.87
年范围
24.64 25.50
前一天收盘价
24.84
开盘价
24.84
卖价
24.85
买价
25.15
最低价
24.81
最高价
24.87
交易量
19
日变化
0.04%
月变化
0.65%
6个月变化
-1.97%
年变化
-0.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%