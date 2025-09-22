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SCHC: Schwab International Small-Cap Equity ETF

50.57 USD 0.09 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHC за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.43, а максимальная — 50.67.

Следите за динамикой Schwab International Small-Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHC сегодня?

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) сегодня оценивается на уровне 50.57. Инструмент торгуется в пределах 50.43 - 50.67, вчерашнее закрытие составило 50.66, а торговый объем достиг 477. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab International Small-Cap Equity ETF?

Schwab International Small-Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 50.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.33% и USD. Отслеживайте движения SCHC на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHC?

Вы можете купить акции Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) по текущей цене 50.57. Ордера обычно размещаются около 50.57 или 50.87, тогда как 477 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHC?

Инвестирование в Schwab International Small-Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 43.45 - 51.78 и текущей цены 50.57. Многие сравнивают 3.99% и -0.18% перед размещением ордеров на 50.57 или 50.87. Изучайте ежедневные изменения цены SCHC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab International Small-Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) за последний год составила 51.78. Акции заметно колебались в пределах 43.45 - 51.78, сравнение с 50.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab International Small-Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab International Small-Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) за год составила 43.45. Сравнение с текущими 50.57 и 43.45 - 51.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHC?

В прошлом Schwab International Small-Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.66 и 16.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.43 50.67
Годовой диапазон
43.45 51.78
Предыдущее закрытие
50.66
Open
50.61
Bid
50.57
Ask
50.87
Low
50.43
High
50.67
Объем
477
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
3.99%
6-месячное изменение
-0.18%
Годовое изменение
16.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%