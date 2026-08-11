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SBTU: T-REX 2X Long SBET Daily Target
Курс SBTU за сегодня изменился на -7.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.24, а максимальная — 2.45.
Следите за динамикой T-REX 2X Long SBET Daily Target. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SBTU сегодня?
T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) сегодня оценивается на уровне 2.32. Инструмент торгуется в пределах 2.24 - 2.45, вчерашнее закрытие составило 2.52, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long SBET Daily Target?
T-REX 2X Long SBET Daily Target в настоящее время оценивается в 2.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.12% и USD. Отслеживайте движения SBTU на графике в реальном времени.
Как купить акции SBTU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) по текущей цене 2.32. Ордера обычно размещаются около 2.32 или 2.62, тогда как 58 и -4.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SBTU?
Инвестирование в T-REX 2X Long SBET Daily Target предполагает учет годового диапазона 1.34 - 25.68 и текущей цены 2.32. Многие сравнивают 4.04% и -42.64% перед размещением ордеров на 2.32 или 2.62. Изучайте ежедневные изменения цены SBTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long SBET Daily Target?
Самая высокая цена T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) за последний год составила 25.68. Акции заметно колебались в пределах 1.34 - 25.68, сравнение с 2.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long SBET Daily Target на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long SBET Daily Target?
Самая низкая цена T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) за год составила 1.34. Сравнение с текущими 2.32 и 1.34 - 25.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SBTU?
В прошлом T-REX 2X Long SBET Daily Target проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.52 и -90.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.52
- Open
- 2.44
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.24
- High
- 2.45
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -7.94%
- Месячное изменение
- 4.04%
- 6-месячное изменение
- -42.64%
- Годовое изменение
- -90.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%