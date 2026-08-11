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SBTU: T-REX 2X Long SBET Daily Target

2.32 USD 0.20 (7.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SBTU за сегодня изменился на -7.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.24, а максимальная — 2.45.

Следите за динамикой T-REX 2X Long SBET Daily Target. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBTU сегодня?

T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) сегодня оценивается на уровне 2.32. Инструмент торгуется в пределах 2.24 - 2.45, вчерашнее закрытие составило 2.52, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long SBET Daily Target?

T-REX 2X Long SBET Daily Target в настоящее время оценивается в 2.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.12% и USD. Отслеживайте движения SBTU на графике в реальном времени.

Как купить акции SBTU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) по текущей цене 2.32. Ордера обычно размещаются около 2.32 или 2.62, тогда как 58 и -4.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBTU?

Инвестирование в T-REX 2X Long SBET Daily Target предполагает учет годового диапазона 1.34 - 25.68 и текущей цены 2.32. Многие сравнивают 4.04% и -42.64% перед размещением ордеров на 2.32 или 2.62. Изучайте ежедневные изменения цены SBTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long SBET Daily Target?

Самая высокая цена T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) за последний год составила 25.68. Акции заметно колебались в пределах 1.34 - 25.68, сравнение с 2.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long SBET Daily Target на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long SBET Daily Target?

Самая низкая цена T-REX 2X Long SBET Daily Target (SBTU) за год составила 1.34. Сравнение с текущими 2.32 и 1.34 - 25.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBTU?

В прошлом T-REX 2X Long SBET Daily Target проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.52 и -90.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.24 2.45
Годовой диапазон
1.34 25.68
Предыдущее закрытие
2.52
Open
2.44
Bid
2.32
Ask
2.62
Low
2.24
High
2.45
Объем
58
Дневное изменение
-7.94%
Месячное изменение
4.04%
6-месячное изменение
-42.64%
Годовое изменение
-90.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%