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SBTU: T-REX 2X Long SBET Daily Target

2.37 USD 0.05 (2.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SBTU汇率已更改2.16%。当日，交易品种以低点2.23和高点2.39进行交易。

关注T-REX 2X Long SBET Daily Target动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SBTU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long SBET Daily Target股票今天的定价为2.37。它在2.23 - 2.39范围内交易，昨天的收盘价为2.32，交易量达到29。SBTU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long SBET Daily Target股票是否支付股息？

T-REX 2X Long SBET Daily Target目前的价值为2.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.91%和USD。实时查看图表以跟踪SBTU走势。

如何购买SBTU股票？

您可以以2.37的当前价格购买T-REX 2X Long SBET Daily Target股票。订单通常设置在2.37或2.67附近，而29和1.28%显示市场活动。立即关注SBTU的实时图表更新。

如何投资SBTU股票？

投资T-REX 2X Long SBET Daily Target需要考虑年度范围1.34 - 25.68和当前价格2.37。许多人在以2.37或2.67下订单之前，会比较6.28%和。实时查看SBTU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long SBET Daily Target股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long SBET Daily Target的最高价格是25.68。在1.34 - 25.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long SBET Daily Target的绩效。

T-REX 2X Long SBET Daily Target股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long SBET Daily Target（SBTU）的最低价格为1.34。将其与当前的2.37和1.34 - 25.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SBTU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long SBET Daily Target历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.32和-89.91%中可见。

日范围
2.23 2.39
年范围
1.34 25.68
前一天收盘价
2.32
开盘价
2.34
卖价
2.37
买价
2.67
最低价
2.23
最高价
2.39
交易量
29
日变化
2.16%
月变化
6.28%
6个月变化
-41.40%
年变化
-89.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%