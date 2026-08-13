SBTU: T-REX 2X Long SBET Daily Target
今日SBTU汇率已更改2.16%。当日，交易品种以低点2.23和高点2.39进行交易。
关注T-REX 2X Long SBET Daily Target动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SBTU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long SBET Daily Target股票今天的定价为2.37。它在2.23 - 2.39范围内交易，昨天的收盘价为2.32，交易量达到29。SBTU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long SBET Daily Target股票是否支付股息？
T-REX 2X Long SBET Daily Target目前的价值为2.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.91%和USD。实时查看图表以跟踪SBTU走势。
如何购买SBTU股票？
您可以以2.37的当前价格购买T-REX 2X Long SBET Daily Target股票。订单通常设置在2.37或2.67附近，而29和1.28%显示市场活动。立即关注SBTU的实时图表更新。
如何投资SBTU股票？
投资T-REX 2X Long SBET Daily Target需要考虑年度范围1.34 - 25.68和当前价格2.37。许多人在以2.37或2.67下订单之前，会比较6.28%和。实时查看SBTU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long SBET Daily Target股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long SBET Daily Target的最高价格是25.68。在1.34 - 25.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long SBET Daily Target的绩效。
T-REX 2X Long SBET Daily Target股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long SBET Daily Target（SBTU）的最低价格为1.34。将其与当前的2.37和1.34 - 25.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBTU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long SBET Daily Target历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.32和-89.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.32
- 开盘价
- 2.34
- 卖价
- 2.37
- 买价
- 2.67
- 最低价
- 2.23
- 最高价
- 2.39
- 交易量
- 29
- 日变化
- 2.16%
- 月变化
- 6.28%
- 6个月变化
- -41.40%
- 年变化
- -89.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%