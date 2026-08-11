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RYLG: Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

24.99 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RYLG за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 24.99.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RYLG сегодня?

Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 24.99, вчерашнее закрытие составило 24.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RYLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF?

Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.16% и USD. Отслеживайте движения RYLG на графике в реальном времени.

Как купить акции RYLG?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RYLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RYLG?

Инвестирование в Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 21.44 - 25.05 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 1.88% и 9.41% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены RYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF?

Самая высокая цена Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 21.44 - 25.05, сравнение с 24.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF?

Самая низкая цена Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) за год составила 21.44. Сравнение с текущими 24.99 и 21.44 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RYLG?

В прошлом Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.97 и 8.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.99 24.99
Годовой диапазон
21.44 25.05
Предыдущее закрытие
24.97
Open
24.99
Bid
24.99
Ask
25.29
Low
24.99
High
24.99
Объем
1
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
9.41%
Годовое изменение
8.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%