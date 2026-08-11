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RYLG: Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
Курс RYLG за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 24.99.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RYLG сегодня?
Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 24.99, вчерашнее закрытие составило 24.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RYLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF?
Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.16% и USD. Отслеживайте движения RYLG на графике в реальном времени.
Как купить акции RYLG?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RYLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RYLG?
Инвестирование в Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 21.44 - 25.05 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 1.88% и 9.41% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены RYLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF?
Самая высокая цена Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 21.44 - 25.05, сравнение с 24.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF?
Самая низкая цена Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) за год составила 21.44. Сравнение с текущими 24.99 и 21.44 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RYLG?
В прошлом Global X Funds Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.97 и 8.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.97
- Open
- 24.99
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.99
- High
- 24.99
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 9.41%
- Годовое изменение
- 8.16%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%