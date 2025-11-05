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RYLD: Global X Russell 2000 Covered Call ETF

16.32 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RYLD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.31, а максимальная — 16.34.

Следите за динамикой Global X Russell 2000 Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RYLD сегодня?

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) сегодня оценивается на уровне 16.32. Инструмент торгуется в пределах 16.31 - 16.34, вчерашнее закрытие составило 16.33, а торговый объем достиг 344. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Russell 2000 Covered Call ETF?

Global X Russell 2000 Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 16.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.37% и USD. Отслеживайте движения RYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции RYLD?

Вы можете купить акции Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) по текущей цене 16.32. Ордера обычно размещаются около 16.32 или 16.62, тогда как 344 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RYLD?

Инвестирование в Global X Russell 2000 Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 14.61 - 16.34 и текущей цены 16.32. Многие сравнивают 1.56% и 5.15% перед размещением ордеров на 16.32 или 16.62. Изучайте ежедневные изменения цены RYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Russell 2000 Covered Call ETF?

Самая высокая цена Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) за последний год составила 16.34. Акции заметно колебались в пределах 14.61 - 16.34, сравнение с 16.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Russell 2000 Covered Call ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Russell 2000 Covered Call ETF?

Самая низкая цена Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) за год составила 14.61. Сравнение с текущими 16.32 и 14.61 - 16.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RYLD?

В прошлом Global X Russell 2000 Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.33 и 8.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.31 16.34
Годовой диапазон
14.61 16.34
Предыдущее закрытие
16.33
Open
16.33
Bid
16.32
Ask
16.62
Low
16.31
High
16.34
Объем
344
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.56%
6-месячное изменение
5.15%
Годовое изменение
8.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%