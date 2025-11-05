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RYLD: Global X Russell 2000 Covered Call ETF

16.34 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RYLD汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点16.33和高点16.35进行交易。

关注Global X Russell 2000 Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

RYLD新闻

常见问题解答

RYLD股票今天的价格是多少？

Global X Russell 2000 Covered Call ETF股票今天的定价为16.34。它在16.33 - 16.35范围内交易，昨天的收盘价为16.32，交易量达到304。RYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Russell 2000 Covered Call ETF股票是否支付股息？

Global X Russell 2000 Covered Call ETF目前的价值为16.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.50%和USD。实时查看图表以跟踪RYLD走势。

如何购买RYLD股票？

您可以以16.34的当前价格购买Global X Russell 2000 Covered Call ETF股票。订单通常设置在16.34或16.64附近，而304和0.00%显示市场活动。立即关注RYLD的实时图表更新。

如何投资RYLD股票？

投资Global X Russell 2000 Covered Call ETF需要考虑年度范围14.61 - 16.35和当前价格16.34。许多人在以16.34或16.64下订单之前，会比较1.68%和。实时查看RYLD价格图表，了解每日变化。

Global X Russell 2000 Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Russell 2000 Covered Call ETF的最高价格是16.35。在14.61 - 16.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Russell 2000 Covered Call ETF的绩效。

Global X Russell 2000 Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Global X Russell 2000 Covered Call ETF（RYLD）的最低价格为14.61。将其与当前的16.34和14.61 - 16.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RYLD股票是什么时候拆分的？

Global X Russell 2000 Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.32和8.50%中可见。

日范围
16.33 16.35
年范围
14.61 16.35
前一天收盘价
16.32
开盘价
16.34
卖价
16.34
买价
16.64
最低价
16.33
最高价
16.35
交易量
304
日变化
0.12%
月变化
1.68%
6个月变化
5.28%
年变化
8.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%