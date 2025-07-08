Валюты / RXST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RXST: RxSight Inc
9.08 USD 0.15 (1.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RXST за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.07, а максимальная — 9.54.
Следите за динамикой RxSight Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RXST
- RxSight, Inc. (RXST) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- RxSight at Morgan Stanley Conference: Navigating Market Challenges
- RxSight at Wells Fargo Conference: Strategic Realignment Amid Challenges
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- RxSight stock price target cut by UBS to $8 on weak LDD placements
- RxSight, Inc. (RXST) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Rxsight earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- RxSight stock rating downgraded by Morgan Stanley on growth concerns
- Top 3 Health Care Stocks That Could Blast Off In July - RxSight (NASDAQ:RXST), Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Jefferies downgrades RxSight stock rating to Hold on elongated selling cycles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- RxSight's Revised Guidance Reflects Deeper Market Shifts (Rating Downgrade) (NASDAQ:RXST)
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Aehr Test Systems Posts Downbeat Sales, Joins RxSight, Vertical Aerospace And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Starbucks, Freeport-McMoran and Verona Pharma rise premarket; WPP, T-Mobile fall
- Needham maintains Buy rating on RxSight stock despite near-term concerns
- RxSight stock rating downgraded to Neutral by BTIG amid sales challenges
- RxSight stock rating downgraded by Wells Fargo amid sales concerns
- RxSight Falls 34% After Hours Following Revenue Warning - RxSight (NASDAQ:RXST)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- RxSight stock plunges after slashing 2025 revenue guidance
Дневной диапазон
9.07 9.54
Годовой диапазон
6.32 55.57
- Предыдущее закрытие
- 9.23
- Open
- 9.33
- Bid
- 9.08
- Ask
- 9.38
- Low
- 9.07
- High
- 9.54
- Объем
- 1.481 K
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- -0.11%
- 6-месячное изменение
- -64.60%
- Годовое изменение
- -81.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.