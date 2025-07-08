Valute / RXST
RXST: RxSight Inc
9.41 USD 0.08 (0.84%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RXST ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.19 e ad un massimo di 9.58.
Segui le dinamiche di RxSight Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.19 9.58
Intervallo Annuale
6.32 55.57
- Chiusura Precedente
- 9.49
- Apertura
- 9.44
- Bid
- 9.41
- Ask
- 9.71
- Minimo
- 9.19
- Massimo
- 9.58
- Volume
- 1.160 K
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- 3.52%
- Variazione Semestrale
- -63.31%
- Variazione Annuale
- -80.97%
21 settembre, domenica