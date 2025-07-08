货币 / RXST
RXST: RxSight Inc
9.11 USD 0.03 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RXST汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点9.04和高点9.22进行交易。
关注RxSight Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.04 9.22
年范围
6.32 55.57
- 前一天收盘价
- 9.08
- 开盘价
- 9.07
- 卖价
- 9.11
- 买价
- 9.41
- 最低价
- 9.04
- 最高价
- 9.22
- 交易量
- 438
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -64.48%
- 年变化
- -81.58%
