통화 / RXST
RXST: RxSight Inc
9.41 USD 0.08 (0.84%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RXST 환율이 오늘 -0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.19이고 고가는 9.58이었습니다.
RxSight Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.19 9.58
년간 변동
6.32 55.57
- 이전 종가
- 9.49
- 시가
- 9.44
- Bid
- 9.41
- Ask
- 9.71
- 저가
- 9.19
- 고가
- 9.58
- 볼륨
- 1.160 K
- 일일 변동
- -0.84%
- 월 변동
- 3.52%
- 6개월 변동
- -63.31%
- 년간 변동율
- -80.97%
20 9월, 토요일