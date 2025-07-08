시세섹션
통화 / RXST
RXST: RxSight Inc

9.41 USD 0.08 (0.84%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RXST 환율이 오늘 -0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.19이고 고가는 9.58이었습니다.

RxSight Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
9.19 9.58
년간 변동
6.32 55.57
이전 종가
9.49
시가
9.44
Bid
9.41
Ask
9.71
저가
9.19
고가
9.58
볼륨
1.160 K
일일 변동
-0.84%
월 변동
3.52%
6개월 변동
-63.31%
년간 변동율
-80.97%
20 9월, 토요일