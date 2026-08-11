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RTYY: GraniteShares YieldBoost RIOT ETF

9.49 USD 0.12 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RTYY за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.48, а максимальная — 9.55.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RTYY сегодня?

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) сегодня оценивается на уровне 9.49. Инструмент торгуется в пределах 9.48 - 9.55, вчерашнее закрытие составило 9.61, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost RIOT ETF?

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF в настоящее время оценивается в 9.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.07% и USD. Отслеживайте движения RTYY на графике в реальном времени.

Как купить акции RTYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) по текущей цене 9.49. Ордера обычно размещаются около 9.49 или 9.79, тогда как 47 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RTYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost RIOT ETF предполагает учет годового диапазона 9.48 - 25.40 и текущей цены 9.49. Многие сравнивают -2.06% и -40.16% перед размещением ордеров на 9.49 или 9.79. Изучайте ежедневные изменения цены RTYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost RIOT ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) за последний год составила 25.40. Акции заметно колебались в пределах 9.48 - 25.40, сравнение с 9.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost RIOT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost RIOT ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) за год составила 9.48. Сравнение с текущими 9.49 и 9.48 - 25.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RTYY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost RIOT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.61 и -62.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.48 9.55
Годовой диапазон
9.48 25.40
Предыдущее закрытие
9.61
Open
9.49
Bid
9.49
Ask
9.79
Low
9.48
High
9.55
Объем
47
Дневное изменение
-1.25%
Месячное изменение
-2.06%
6-месячное изменение
-40.16%
Годовое изменение
-62.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%