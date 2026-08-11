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RTYY: GraniteShares YieldBoost RIOT ETF
Курс RTYY за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.48, а максимальная — 9.55.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost RIOT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RTYY сегодня?
GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) сегодня оценивается на уровне 9.49. Инструмент торгуется в пределах 9.48 - 9.55, вчерашнее закрытие составило 9.61, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost RIOT ETF?
GraniteShares YieldBoost RIOT ETF в настоящее время оценивается в 9.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.07% и USD. Отслеживайте движения RTYY на графике в реальном времени.
Как купить акции RTYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) по текущей цене 9.49. Ордера обычно размещаются около 9.49 или 9.79, тогда как 47 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RTYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost RIOT ETF предполагает учет годового диапазона 9.48 - 25.40 и текущей цены 9.49. Многие сравнивают -2.06% и -40.16% перед размещением ордеров на 9.49 или 9.79. Изучайте ежедневные изменения цены RTYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost RIOT ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) за последний год составила 25.40. Акции заметно колебались в пределах 9.48 - 25.40, сравнение с 9.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost RIOT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost RIOT ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost RIOT ETF (RTYY) за год составила 9.48. Сравнение с текущими 9.49 и 9.48 - 25.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RTYY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost RIOT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.61 и -62.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.61
- Open
- 9.49
- Bid
- 9.49
- Ask
- 9.79
- Low
- 9.48
- High
- 9.55
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- -2.06%
- 6-месячное изменение
- -40.16%
- Годовое изменение
- -62.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%