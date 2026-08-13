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RTYY: GraniteShares YieldBoost RIOT ETF

9.56 USD 0.07 (0.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RTYY汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点9.47和高点9.80进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost RIOT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RTYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF股票今天的定价为9.56。它在9.47 - 9.80范围内交易，昨天的收盘价为9.49，交易量达到40。RTYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF目前的价值为9.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.79%和USD。实时查看图表以跟踪RTYY走势。

如何购买RTYY股票？

您可以以9.56的当前价格购买GraniteShares YieldBoost RIOT ETF股票。订单通常设置在9.56或9.86附近，而40和-2.45%显示市场活动。立即关注RTYY的实时图表更新。

如何投资RTYY股票？

投资GraniteShares YieldBoost RIOT ETF需要考虑年度范围9.47 - 25.40和当前价格9.56。许多人在以9.56或9.86下订单之前，会比较-1.34%和。实时查看RTYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost RIOT ETF的最高价格是25.40。在9.47 - 25.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost RIOT ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF（RTYY）的最低价格为9.47。将其与当前的9.56和9.47 - 25.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RTYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RTYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost RIOT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.49和-61.79%中可见。

日范围
9.47 9.80
年范围
9.47 25.40
前一天收盘价
9.49
开盘价
9.80
卖价
9.56
买价
9.86
最低价
9.47
最高价
9.80
交易量
40
日变化
0.74%
月变化
-1.34%
6个月变化
-39.72%
年变化
-61.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%