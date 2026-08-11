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RTRE: Rareview Total Return Bond ETF

24.49 USD 0.10 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RTRE за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.49, а максимальная — 24.56.

Следите за динамикой Rareview Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RTRE сегодня?

Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) сегодня оценивается на уровне 24.49. Инструмент торгуется в пределах 24.49 - 24.56, вчерашнее закрытие составило 24.59, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Total Return Bond ETF?

Rareview Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.24% и USD. Отслеживайте движения RTRE на графике в реальном времени.

Как купить акции RTRE?

Вы можете купить акции Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) по текущей цене 24.49. Ордера обычно размещаются около 24.49 или 24.79, тогда как 4 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RTRE?

Инвестирование в Rareview Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.49 - 25.79 и текущей цены 24.49. Многие сравнивают -0.33% и -4.56% перед размещением ордеров на 24.49 или 24.79. Изучайте ежедневные изменения цены RTRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rareview Total Return Bond ETF?

Самая высокая цена Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 24.49 - 25.79, сравнение с 24.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rareview Total Return Bond ETF?

Самая низкая цена Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) за год составила 24.49. Сравнение с текущими 24.49 и 24.49 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RTRE?

В прошлом Rareview Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.59 и -4.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.49 24.56
Годовой диапазон
24.49 25.79
Предыдущее закрытие
24.59
Open
24.52
Bid
24.49
Ask
24.79
Low
24.49
High
24.56
Объем
4
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
-0.33%
6-месячное изменение
-4.56%
Годовое изменение
-4.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%