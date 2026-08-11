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RTRE: Rareview Total Return Bond ETF
Курс RTRE за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.49, а максимальная — 24.56.
Следите за динамикой Rareview Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RTRE сегодня?
Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) сегодня оценивается на уровне 24.49. Инструмент торгуется в пределах 24.49 - 24.56, вчерашнее закрытие составило 24.59, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Total Return Bond ETF?
Rareview Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.24% и USD. Отслеживайте движения RTRE на графике в реальном времени.
Как купить акции RTRE?
Вы можете купить акции Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) по текущей цене 24.49. Ордера обычно размещаются около 24.49 или 24.79, тогда как 4 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RTRE?
Инвестирование в Rareview Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.49 - 25.79 и текущей цены 24.49. Многие сравнивают -0.33% и -4.56% перед размещением ордеров на 24.49 или 24.79. Изучайте ежедневные изменения цены RTRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rareview Total Return Bond ETF?
Самая высокая цена Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 24.49 - 25.79, сравнение с 24.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rareview Total Return Bond ETF?
Самая низкая цена Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) за год составила 24.49. Сравнение с текущими 24.49 и 24.49 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RTRE?
В прошлом Rareview Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.59 и -4.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.59
- Open
- 24.52
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- Low
- 24.49
- High
- 24.56
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- -0.33%
- 6-месячное изменение
- -4.56%
- Годовое изменение
- -4.24%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%