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RTRE: Rareview Total Return Bond ETF

24.55 USD 0.06 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RTRE汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点24.54和高点24.55进行交易。

关注Rareview Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RTRE股票今天的价格是多少？

Rareview Total Return Bond ETF股票今天的定价为24.55。它在24.54 - 24.55范围内交易，昨天的收盘价为24.49，交易量达到4。RTRE的实时价格图表显示了这些更新。

Rareview Total Return Bond ETF股票是否支付股息？

Rareview Total Return Bond ETF目前的价值为24.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.01%和USD。实时查看图表以跟踪RTRE走势。

如何购买RTRE股票？

您可以以24.55的当前价格购买Rareview Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在24.55或24.85附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注RTRE的实时图表更新。

如何投资RTRE股票？

投资Rareview Total Return Bond ETF需要考虑年度范围24.49 - 25.79和当前价格24.55。许多人在以24.55或24.85下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看RTRE价格图表，了解每日变化。

Rareview Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rareview Total Return Bond ETF的最高价格是25.79。在24.49 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Total Return Bond ETF的绩效。

Rareview Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？

Rareview Total Return Bond ETF（RTRE）的最低价格为24.49。将其与当前的24.55和24.49 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RTRE股票是什么时候拆分的？

Rareview Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.49和-4.01%中可见。

日范围
24.54 24.55
年范围
24.49 25.79
前一天收盘价
24.49
开盘价
24.54
卖价
24.55
买价
24.85
最低价
24.54
最高价
24.55
交易量
4
日变化
0.24%
月变化
-0.08%
6个月变化
-4.33%
年变化
-4.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%