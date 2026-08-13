RTRE: Rareview Total Return Bond ETF
今日RTRE汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点24.54和高点24.55进行交易。
关注Rareview Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RTRE股票今天的价格是多少？
Rareview Total Return Bond ETF股票今天的定价为24.55。它在24.54 - 24.55范围内交易，昨天的收盘价为24.49，交易量达到4。RTRE的实时价格图表显示了这些更新。
Rareview Total Return Bond ETF股票是否支付股息？
Rareview Total Return Bond ETF目前的价值为24.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.01%和USD。实时查看图表以跟踪RTRE走势。
如何购买RTRE股票？
您可以以24.55的当前价格购买Rareview Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在24.55或24.85附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注RTRE的实时图表更新。
如何投资RTRE股票？
投资Rareview Total Return Bond ETF需要考虑年度范围24.49 - 25.79和当前价格24.55。许多人在以24.55或24.85下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看RTRE价格图表，了解每日变化。
Rareview Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rareview Total Return Bond ETF的最高价格是25.79。在24.49 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Total Return Bond ETF的绩效。
Rareview Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？
Rareview Total Return Bond ETF（RTRE）的最低价格为24.49。将其与当前的24.55和24.49 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RTRE股票是什么时候拆分的？
Rareview Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.49和-4.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.49
- 开盘价
- 24.54
- 卖价
- 24.55
- 买价
- 24.85
- 最低价
- 24.54
- 最高价
- 24.55
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- -4.33%
- 年变化
- -4.01%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%