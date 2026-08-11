КотировкиРазделы
Валюты / RSSL
Назад в Рынок акций США

RSSL: Global X Russell 2000 ETF

117.40 USD 0.65 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSSL за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.40, а максимальная — 117.77.

Следите за динамикой Global X Russell 2000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSSL сегодня?

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) сегодня оценивается на уровне 117.40. Инструмент торгуется в пределах 117.40 - 117.77, вчерашнее закрытие составило 118.05, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSSL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Russell 2000 ETF?

Global X Russell 2000 ETF в настоящее время оценивается в 117.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.56% и USD. Отслеживайте движения RSSL на графике в реальном времени.

Как купить акции RSSL?

Вы можете купить акции Global X Russell 2000 ETF (RSSL) по текущей цене 117.40. Ордера обычно размещаются около 117.40 или 117.70, тогда как 6 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSSL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSSL?

Инвестирование в Global X Russell 2000 ETF предполагает учет годового диапазона 94.61 - 118.51 и текущей цены 117.40. Многие сравнивают 1.68% и 15.55% перед размещением ордеров на 117.40 или 117.70. Изучайте ежедневные изменения цены RSSL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Russell 2000 ETF?

Самая высокая цена Global X Russell 2000 ETF (RSSL) за последний год составила 118.51. Акции заметно колебались в пределах 94.61 - 118.51, сравнение с 118.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Russell 2000 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Russell 2000 ETF?

Самая низкая цена Global X Russell 2000 ETF (RSSL) за год составила 94.61. Сравнение с текущими 117.40 и 94.61 - 118.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSSL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSSL?

В прошлом Global X Russell 2000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 118.05 и 14.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
117.40 117.77
Годовой диапазон
94.61 118.51
Предыдущее закрытие
118.05
Open
117.77
Bid
117.40
Ask
117.70
Low
117.40
High
117.77
Объем
6
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
1.68%
6-месячное изменение
15.55%
Годовое изменение
14.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%