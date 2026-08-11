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RSSB: Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
Курс RSSB за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.11, а максимальная — 31.31.
Следите за динамикой Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RSSB сегодня?
Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) сегодня оценивается на уровне 31.15. Инструмент торгуется в пределах 31.11 - 31.31, вчерашнее закрытие составило 31.31, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF?
Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF в настоящее время оценивается в 31.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.31% и USD. Отслеживайте движения RSSB на графике в реальном времени.
Как купить акции RSSB?
Вы можете купить акции Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) по текущей цене 31.15. Ордера обычно размещаются около 31.15 или 31.45, тогда как 51 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RSSB?
Инвестирование в Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF предполагает учет годового диапазона 26.30 - 31.44 и текущей цены 31.15. Многие сравнивают 2.70% и 6.50% перед размещением ордеров на 31.15 или 31.45. Изучайте ежедневные изменения цены RSSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) за последний год составила 31.44. Акции заметно колебались в пределах 26.30 - 31.44, сравнение с 31.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) за год составила 26.30. Сравнение с текущими 31.15 и 26.30 - 31.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RSSB?
В прошлом Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.31 и 6.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.31
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.15
- Ask
- 31.45
- Low
- 31.11
- High
- 31.31
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 2.70%
- 6-месячное изменение
- 6.50%
- Годовое изменение
- 6.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%