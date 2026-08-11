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RSSB: Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

31.15 USD 0.16 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSSB за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.11, а максимальная — 31.31.

Следите за динамикой Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSSB сегодня?

Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) сегодня оценивается на уровне 31.15. Инструмент торгуется в пределах 31.11 - 31.31, вчерашнее закрытие составило 31.31, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF?

Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF в настоящее время оценивается в 31.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.31% и USD. Отслеживайте движения RSSB на графике в реальном времени.

Как купить акции RSSB?

Вы можете купить акции Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) по текущей цене 31.15. Ордера обычно размещаются около 31.15 или 31.45, тогда как 51 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSSB?

Инвестирование в Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF предполагает учет годового диапазона 26.30 - 31.44 и текущей цены 31.15. Многие сравнивают 2.70% и 6.50% перед размещением ордеров на 31.15 или 31.45. Изучайте ежедневные изменения цены RSSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) за последний год составила 31.44. Акции заметно колебались в пределах 26.30 - 31.44, сравнение с 31.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) за год составила 26.30. Сравнение с текущими 31.15 и 26.30 - 31.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSSB?

В прошлом Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.31 и 6.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.11 31.31
Годовой диапазон
26.30 31.44
Предыдущее закрытие
31.31
Open
31.25
Bid
31.15
Ask
31.45
Low
31.11
High
31.31
Объем
51
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
2.70%
6-месячное изменение
6.50%
Годовое изменение
6.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%