Курс RSSB за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.11, а максимальная — 31.31.

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