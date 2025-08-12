КотировкиРазделы
Валюты / RSPC
Назад в Рынок акций США

RSPC: Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

36.42 USD 0.07 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSPC за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.32, а максимальная — 36.43.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RSPC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSPC сегодня?

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) сегодня оценивается на уровне 36.42. Инструмент торгуется в пределах 36.32 - 36.43, вчерашнее закрытие составило 36.35, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSPC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 36.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.72% и USD. Отслеживайте движения RSPC на графике в реальном времени.

Как купить акции RSPC?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) по текущей цене 36.42. Ордера обычно размещаются около 36.42 или 36.72, тогда как 8 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSPC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSPC?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 34.50 - 41.47 и текущей цены 36.42. Многие сравнивают 0.75% и -6.78% перед размещением ордеров на 36.42 или 36.72. Изучайте ежедневные изменения цены RSPC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) за последний год составила 41.47. Акции заметно колебались в пределах 34.50 - 41.47, сравнение с 36.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) за год составила 34.50. Сравнение с текущими 36.42 и 34.50 - 41.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSPC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSPC?

В прошлом Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.35 и -5.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.32 36.43
Годовой диапазон
34.50 41.47
Предыдущее закрытие
36.35
Open
36.38
Bid
36.42
Ask
36.72
Low
36.32
High
36.43
Объем
8
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
-6.78%
Годовое изменение
-5.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%