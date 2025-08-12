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RSPC: Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
Курс RSPC за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.32, а максимальная — 36.43.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RSPC сегодня?
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) сегодня оценивается на уровне 36.42. Инструмент торгуется в пределах 36.32 - 36.43, вчерашнее закрытие составило 36.35, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSPC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 36.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.72% и USD. Отслеживайте движения RSPC на графике в реальном времени.
Как купить акции RSPC?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) по текущей цене 36.42. Ордера обычно размещаются около 36.42 или 36.72, тогда как 8 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSPC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RSPC?
Инвестирование в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 34.50 - 41.47 и текущей цены 36.42. Многие сравнивают 0.75% и -6.78% перед размещением ордеров на 36.42 или 36.72. Изучайте ежедневные изменения цены RSPC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) за последний год составила 41.47. Акции заметно колебались в пределах 34.50 - 41.47, сравнение с 36.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) за год составила 34.50. Сравнение с текущими 36.42 и 34.50 - 41.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSPC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RSPC?
В прошлом Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.35 и -5.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.35
- Open
- 36.38
- Bid
- 36.42
- Ask
- 36.72
- Low
- 36.32
- High
- 36.43
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- -6.78%
- Годовое изменение
- -5.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%