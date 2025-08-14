报价部分
货币 / RSPC
回到股票

RSPC: Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

36.58 USD 0.16 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RSPC汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点36.55和高点36.65进行交易。

关注Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPC新闻

常见问题解答

RSPC股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF股票今天的定价为36.58。它在36.55 - 36.65范围内交易，昨天的收盘价为36.42，交易量达到7。RSPC的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF目前的价值为36.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.31%和USD。实时查看图表以跟踪RSPC走势。

如何购买RSPC股票？

您可以以36.58的当前价格购买Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF股票。订单通常设置在36.58或36.88附近，而7和-0.19%显示市场活动。立即关注RSPC的实时图表更新。

如何投资RSPC股票？

投资Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF需要考虑年度范围34.50 - 41.47和当前价格36.58。许多人在以36.58或36.88下订单之前，会比较1.19%和。实时查看RSPC价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF的最高价格是41.47。在34.50 - 41.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF（RSPC）的最低价格为34.50。将其与当前的36.58和34.50 - 41.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSPC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSPC股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.42和-5.31%中可见。

日范围
36.55 36.65
年范围
34.50 41.47
前一天收盘价
36.42
开盘价
36.65
卖价
36.58
买价
36.88
最低价
36.55
最高价
36.65
交易量
7
日变化
0.44%
月变化
1.19%
6个月变化
-6.37%
年变化
-5.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%