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RSBT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds
Курс RSBT за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.87.
Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RSBT сегодня?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) сегодня оценивается на уровне 18.84. Инструмент торгуется в пределах 18.75 - 18.87, вчерашнее закрытие составило 18.70, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSBT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds в настоящее время оценивается в 18.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.58% и USD. Отслеживайте движения RSBT на графике в реальном времени.
Как купить акции RSBT?
Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) по текущей цене 18.84. Ордера обычно размещаются около 18.84 или 19.14, тогда как 44 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSBT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RSBT?
Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds предполагает учет годового диапазона 16.17 - 20.67 и текущей цены 18.84. Многие сравнивают 2.00% и -3.88% перед размещением ордеров на 18.84 или 19.14. Изучайте ежедневные изменения цены RSBT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds?
Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) за последний год составила 20.67. Акции заметно колебались в пределах 16.17 - 20.67, сравнение с 18.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds?
Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) за год составила 16.17. Сравнение с текущими 18.84 и 16.17 - 20.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSBT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RSBT?
В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.70 и 15.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.70
- Open
- 18.75
- Bid
- 18.84
- Ask
- 19.14
- Low
- 18.75
- High
- 18.87
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- -3.88%
- Годовое изменение
- 15.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%