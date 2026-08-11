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RSBT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds

18.84 USD 0.14 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSBT за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.87.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSBT сегодня?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) сегодня оценивается на уровне 18.84. Инструмент торгуется в пределах 18.75 - 18.87, вчерашнее закрытие составило 18.70, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSBT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds в настоящее время оценивается в 18.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.58% и USD. Отслеживайте движения RSBT на графике в реальном времени.

Как купить акции RSBT?

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) по текущей цене 18.84. Ордера обычно размещаются около 18.84 или 19.14, тогда как 44 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSBT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSBT?

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds предполагает учет годового диапазона 16.17 - 20.67 и текущей цены 18.84. Многие сравнивают 2.00% и -3.88% перед размещением ордеров на 18.84 или 19.14. Изучайте ежедневные изменения цены RSBT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) за последний год составила 20.67. Акции заметно колебались в пределах 16.17 - 20.67, сравнение с 18.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds?

Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds (RSBT) за год составила 16.17. Сравнение с текущими 18.84 и 16.17 - 20.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSBT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSBT?

В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Return Stacked Bonds проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.70 и 15.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.75 18.87
Годовой диапазон
16.17 20.67
Предыдущее закрытие
18.70
Open
18.75
Bid
18.84
Ask
19.14
Low
18.75
High
18.87
Объем
44
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
2.00%
6-месячное изменение
-3.88%
Годовое изменение
15.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%