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RSBA: Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF
Курс RSBA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.72, а максимальная — 20.77.
Следите за динамикой Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RSBA сегодня?
Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) сегодня оценивается на уровне 20.74. Инструмент торгуется в пределах 20.72 - 20.77, вчерашнее закрытие составило 20.79, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSBA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF?
Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF в настоящее время оценивается в 20.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.75% и USD. Отслеживайте движения RSBA на графике в реальном времени.
Как купить акции RSBA?
Вы можете купить акции Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) по текущей цене 20.74. Ордера обычно размещаются около 20.74 или 21.04, тогда как 20 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSBA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RSBA?
Инвестирование в Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF предполагает учет годового диапазона 20.55 - 21.16 и текущей цены 20.74. Многие сравнивают 0.19% и -1.47% перед размещением ордеров на 20.74 или 21.04. Изучайте ежедневные изменения цены RSBA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF?
Самая высокая цена Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) за последний год составила 21.16. Акции заметно колебались в пределах 20.55 - 21.16, сравнение с 20.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF?
Самая низкая цена Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) за год составила 20.55. Сравнение с текущими 20.74 и 20.55 - 21.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSBA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RSBA?
В прошлом Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.79 и -1.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.79
- Open
- 20.76
- Bid
- 20.74
- Ask
- 21.04
- Low
- 20.72
- High
- 20.77
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- -1.47%
- Годовое изменение
- -1.75%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%