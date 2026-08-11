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RSBA: Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF

20.74 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSBA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.72, а максимальная — 20.77.

Следите за динамикой Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSBA сегодня?

Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) сегодня оценивается на уровне 20.74. Инструмент торгуется в пределах 20.72 - 20.77, вчерашнее закрытие составило 20.79, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSBA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF?

Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF в настоящее время оценивается в 20.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.75% и USD. Отслеживайте движения RSBA на графике в реальном времени.

Как купить акции RSBA?

Вы можете купить акции Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) по текущей цене 20.74. Ордера обычно размещаются около 20.74 или 21.04, тогда как 20 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSBA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSBA?

Инвестирование в Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF предполагает учет годового диапазона 20.55 - 21.16 и текущей цены 20.74. Многие сравнивают 0.19% и -1.47% перед размещением ордеров на 20.74 или 21.04. Изучайте ежедневные изменения цены RSBA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF?

Самая высокая цена Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) за последний год составила 21.16. Акции заметно колебались в пределах 20.55 - 21.16, сравнение с 20.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF?

Самая низкая цена Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) за год составила 20.55. Сравнение с текущими 20.74 и 20.55 - 21.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSBA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSBA?

В прошлом Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.79 и -1.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.72 20.77
Годовой диапазон
20.55 21.16
Предыдущее закрытие
20.79
Open
20.76
Bid
20.74
Ask
21.04
Low
20.72
High
20.77
Объем
20
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
-1.47%
Годовое изменение
-1.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%