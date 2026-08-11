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RPC: Ridgepost Capital, Inc.

8.62 USD 0.37 (4.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RPC за сегодня изменился на -4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 8.89.

Следите за динамикой Ridgepost Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RPC сегодня?

Ridgepost Capital, Inc. (RPC) сегодня оценивается на уровне 8.62. Инструмент торгуется в пределах 8.50 - 8.89, вчерашнее закрытие составило 8.99, а торговый объем достиг 700. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ridgepost Capital, Inc.?

Ridgepost Capital, Inc. в настоящее время оценивается в 8.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.41% и USD. Отслеживайте движения RPC на графике в реальном времени.

Как купить акции RPC?

Вы можете купить акции Ridgepost Capital, Inc. (RPC) по текущей цене 8.62. Ордера обычно размещаются около 8.62 или 8.92, тогда как 700 и -3.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RPC?

Инвестирование в Ridgepost Capital, Inc. предполагает учет годового диапазона 6.79 - 11.29 и текущей цены 8.62. Многие сравнивают -2.49% и 8.43% перед размещением ордеров на 8.62 или 8.92. Изучайте ежедневные изменения цены RPC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ridgepost Capital, Inc.?

Самая высокая цена Ridgepost Capital, Inc. (RPC) за последний год составила 11.29. Акции заметно колебались в пределах 6.79 - 11.29, сравнение с 8.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ridgepost Capital, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ridgepost Capital, Inc.?

Самая низкая цена Ridgepost Capital, Inc. (RPC) за год составила 6.79. Сравнение с текущими 8.62 и 6.79 - 11.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RPC?

В прошлом Ridgepost Capital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.99 и -22.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.50 8.89
Годовой диапазон
6.79 11.29
Предыдущее закрытие
8.99
Open
8.89
Bid
8.62
Ask
8.92
Low
8.50
High
8.89
Объем
700
Дневное изменение
-4.12%
Месячное изменение
-2.49%
6-месячное изменение
8.43%
Годовое изменение
-22.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%