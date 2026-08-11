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RPC: Ridgepost Capital, Inc.
Курс RPC за сегодня изменился на -4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 8.89.
Следите за динамикой Ridgepost Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RPC сегодня?
Ridgepost Capital, Inc. (RPC) сегодня оценивается на уровне 8.62. Инструмент торгуется в пределах 8.50 - 8.89, вчерашнее закрытие составило 8.99, а торговый объем достиг 700. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ridgepost Capital, Inc.?
Ridgepost Capital, Inc. в настоящее время оценивается в 8.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.41% и USD. Отслеживайте движения RPC на графике в реальном времени.
Как купить акции RPC?
Вы можете купить акции Ridgepost Capital, Inc. (RPC) по текущей цене 8.62. Ордера обычно размещаются около 8.62 или 8.92, тогда как 700 и -3.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RPC?
Инвестирование в Ridgepost Capital, Inc. предполагает учет годового диапазона 6.79 - 11.29 и текущей цены 8.62. Многие сравнивают -2.49% и 8.43% перед размещением ордеров на 8.62 или 8.92. Изучайте ежедневные изменения цены RPC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ridgepost Capital, Inc.?
Самая высокая цена Ridgepost Capital, Inc. (RPC) за последний год составила 11.29. Акции заметно колебались в пределах 6.79 - 11.29, сравнение с 8.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ridgepost Capital, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ridgepost Capital, Inc.?
Самая низкая цена Ridgepost Capital, Inc. (RPC) за год составила 6.79. Сравнение с текущими 8.62 и 6.79 - 11.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RPC?
В прошлом Ridgepost Capital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.99 и -22.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.99
- Open
- 8.89
- Bid
- 8.62
- Ask
- 8.92
- Low
- 8.50
- High
- 8.89
- Объем
- 700
- Дневное изменение
- -4.12%
- Месячное изменение
- -2.49%
- 6-месячное изменение
- 8.43%
- Годовое изменение
- -22.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%