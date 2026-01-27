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ROSC: Hartford Multifactor Small Cap ETF

56.35 USD 0.98 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ROSC за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.35, а максимальная — 56.57.

Следите за динамикой Hartford Multifactor Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROSC сегодня?

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) сегодня оценивается на уровне 56.35. Инструмент торгуется в пределах 56.35 - 56.57, вчерашнее закрытие составило 57.33, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROSC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor Small Cap ETF?

Hartford Multifactor Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 56.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.28% и USD. Отслеживайте движения ROSC на графике в реальном времени.

Как купить акции ROSC?

Вы можете купить акции Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) по текущей цене 56.35. Ордера обычно размещаются около 56.35 или 56.65, тогда как 4 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROSC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROSC?

Инвестирование в Hartford Multifactor Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 44.00 - 57.33 и текущей цены 56.35. Многие сравнивают -0.41% и 12.32% перед размещением ордеров на 56.35 или 56.65. Изучайте ежедневные изменения цены ROSC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor Small Cap ETF?

Самая высокая цена Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) за последний год составила 57.33. Акции заметно колебались в пределах 44.00 - 57.33, сравнение с 57.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor Small Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor Small Cap ETF?

Самая низкая цена Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) за год составила 44.00. Сравнение с текущими 56.35 и 44.00 - 57.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROSC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROSC?

В прошлом Hartford Multifactor Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.33 и 25.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.35 56.57
Годовой диапазон
44.00 57.33
Предыдущее закрытие
57.33
Open
56.57
Bid
56.35
Ask
56.65
Low
56.35
High
56.57
Объем
4
Дневное изменение
-1.71%
Месячное изменение
-0.41%
6-месячное изменение
12.32%
Годовое изменение
25.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%