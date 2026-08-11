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RONB: Baron First Principles ETF

23.69 USD 0.43 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RONB за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.17, а максимальная — 23.70.

Следите за динамикой Baron First Principles ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RONB сегодня?

Baron First Principles ETF (RONB) сегодня оценивается на уровне 23.69. Инструмент торгуется в пределах 23.17 - 23.70, вчерашнее закрытие составило 23.26, а торговый объем достиг 557. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RONB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron First Principles ETF?

Baron First Principles ETF в настоящее время оценивается в 23.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.95% и USD. Отслеживайте движения RONB на графике в реальном времени.

Как купить акции RONB?

Вы можете купить акции Baron First Principles ETF (RONB) по текущей цене 23.69. Ордера обычно размещаются около 23.69 или 23.99, тогда как 557 и 1.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RONB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RONB?

Инвестирование в Baron First Principles ETF предполагает учет годового диапазона 20.79 - 26.73 и текущей цены 23.69. Многие сравнивают 12.92% и -1.21% перед размещением ордеров на 23.69 или 23.99. Изучайте ежедневные изменения цены RONB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Baron First Principles ETF?

Самая высокая цена Baron First Principles ETF (RONB) за последний год составила 26.73. Акции заметно колебались в пределах 20.79 - 26.73, сравнение с 23.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron First Principles ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Baron First Principles ETF?

Самая низкая цена Baron First Principles ETF (RONB) за год составила 20.79. Сравнение с текущими 23.69 и 20.79 - 26.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RONB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RONB?

В прошлом Baron First Principles ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.26 и -5.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.17 23.70
Годовой диапазон
20.79 26.73
Предыдущее закрытие
23.26
Open
23.29
Bid
23.69
Ask
23.99
Low
23.17
High
23.70
Объем
557
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
12.92%
6-месячное изменение
-1.21%
Годовое изменение
-5.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%