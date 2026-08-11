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RNEM: Emerging Markets Equity Select ETF
Курс RNEM за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.04, а максимальная — 57.04.
Следите за динамикой Emerging Markets Equity Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RNEM сегодня?
Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) сегодня оценивается на уровне 57.04. Инструмент торгуется в пределах 57.04 - 57.04, вчерашнее закрытие составило 57.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Emerging Markets Equity Select ETF?
Emerging Markets Equity Select ETF в настоящее время оценивается в 57.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.94% и USD. Отслеживайте движения RNEM на графике в реальном времени.
Как купить акции RNEM?
Вы можете купить акции Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) по текущей цене 57.04. Ордера обычно размещаются около 57.04 или 57.34, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RNEM?
Инвестирование в Emerging Markets Equity Select ETF предполагает учет годового диапазона 49.51 - 59.01 и текущей цены 57.04. Многие сравнивают -0.61% и -0.09% перед размещением ордеров на 57.04 или 57.34. Изучайте ежедневные изменения цены RNEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Emerging Markets Equity Select ETF?
Самая высокая цена Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) за последний год составила 59.01. Акции заметно колебались в пределах 49.51 - 59.01, сравнение с 57.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Emerging Markets Equity Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Emerging Markets Equity Select ETF?
Самая низкая цена Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) за год составила 49.51. Сравнение с текущими 57.04 и 49.51 - 59.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RNEM?
В прошлом Emerging Markets Equity Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.39 и 5.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.39
- Open
- 57.04
- Bid
- 57.04
- Ask
- 57.34
- Low
- 57.04
- High
- 57.04
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- -0.09%
- Годовое изменение
- 5.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%