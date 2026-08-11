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RNEM: Emerging Markets Equity Select ETF

57.04 USD 0.35 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RNEM за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.04, а максимальная — 57.04.

Следите за динамикой Emerging Markets Equity Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RNEM сегодня?

Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) сегодня оценивается на уровне 57.04. Инструмент торгуется в пределах 57.04 - 57.04, вчерашнее закрытие составило 57.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Emerging Markets Equity Select ETF?

Emerging Markets Equity Select ETF в настоящее время оценивается в 57.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.94% и USD. Отслеживайте движения RNEM на графике в реальном времени.

Как купить акции RNEM?

Вы можете купить акции Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) по текущей цене 57.04. Ордера обычно размещаются около 57.04 или 57.34, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RNEM?

Инвестирование в Emerging Markets Equity Select ETF предполагает учет годового диапазона 49.51 - 59.01 и текущей цены 57.04. Многие сравнивают -0.61% и -0.09% перед размещением ордеров на 57.04 или 57.34. Изучайте ежедневные изменения цены RNEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Emerging Markets Equity Select ETF?

Самая высокая цена Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) за последний год составила 59.01. Акции заметно колебались в пределах 49.51 - 59.01, сравнение с 57.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Emerging Markets Equity Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Emerging Markets Equity Select ETF?

Самая низкая цена Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) за год составила 49.51. Сравнение с текущими 57.04 и 49.51 - 59.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RNEM?

В прошлом Emerging Markets Equity Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.39 и 5.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.04 57.04
Годовой диапазон
49.51 59.01
Предыдущее закрытие
57.39
Open
57.04
Bid
57.04
Ask
57.34
Low
57.04
High
57.04
Объем
1
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
-0.61%
6-месячное изменение
-0.09%
Годовое изменение
5.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%