报价部分
货币 / RNEM
回到股票

RNEM: Emerging Markets Equity Select ETF

57.04 USD 0.35 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RNEM汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点57.04和高点57.04进行交易。

关注Emerging Markets Equity Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RNEM股票今天的价格是多少？

Emerging Markets Equity Select ETF股票今天的定价为57.04。它在57.04 - 57.04范围内交易，昨天的收盘价为57.39，交易量达到1。RNEM的实时价格图表显示了这些更新。

Emerging Markets Equity Select ETF股票是否支付股息？

Emerging Markets Equity Select ETF目前的价值为57.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.94%和USD。实时查看图表以跟踪RNEM走势。

如何购买RNEM股票？

您可以以57.04的当前价格购买Emerging Markets Equity Select ETF股票。订单通常设置在57.04或57.34附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RNEM的实时图表更新。

如何投资RNEM股票？

投资Emerging Markets Equity Select ETF需要考虑年度范围49.51 - 59.01和当前价格57.04。许多人在以57.04或57.34下订单之前，会比较-0.61%和。实时查看RNEM价格图表，了解每日变化。

Emerging Markets Equity Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Emerging Markets Equity Select ETF的最高价格是59.01。在49.51 - 59.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Emerging Markets Equity Select ETF的绩效。

Emerging Markets Equity Select ETF股票的最低价格是多少？

Emerging Markets Equity Select ETF（RNEM）的最低价格为49.51。将其与当前的57.04和49.51 - 59.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RNEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RNEM股票是什么时候拆分的？

Emerging Markets Equity Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.39和5.94%中可见。

日范围
57.04 57.04
年范围
49.51 59.01
前一天收盘价
57.39
开盘价
57.04
卖价
57.04
买价
57.34
最低价
57.04
最高价
57.04
交易量
1
日变化
-0.61%
月变化
-0.61%
6个月变化
-0.09%
年变化
5.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%