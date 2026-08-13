RNEM: Emerging Markets Equity Select ETF
今日RNEM汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点57.04和高点57.04进行交易。
关注Emerging Markets Equity Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RNEM股票今天的价格是多少？
Emerging Markets Equity Select ETF股票今天的定价为57.04。它在57.04 - 57.04范围内交易，昨天的收盘价为57.39，交易量达到1。RNEM的实时价格图表显示了这些更新。
Emerging Markets Equity Select ETF股票是否支付股息？
Emerging Markets Equity Select ETF目前的价值为57.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.94%和USD。实时查看图表以跟踪RNEM走势。
如何购买RNEM股票？
您可以以57.04的当前价格购买Emerging Markets Equity Select ETF股票。订单通常设置在57.04或57.34附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RNEM的实时图表更新。
如何投资RNEM股票？
投资Emerging Markets Equity Select ETF需要考虑年度范围49.51 - 59.01和当前价格57.04。许多人在以57.04或57.34下订单之前，会比较-0.61%和。实时查看RNEM价格图表，了解每日变化。
Emerging Markets Equity Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Emerging Markets Equity Select ETF的最高价格是59.01。在49.51 - 59.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Emerging Markets Equity Select ETF的绩效。
Emerging Markets Equity Select ETF股票的最低价格是多少？
Emerging Markets Equity Select ETF（RNEM）的最低价格为49.51。将其与当前的57.04和49.51 - 59.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RNEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RNEM股票是什么时候拆分的？
Emerging Markets Equity Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.39和5.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.39
- 开盘价
- 57.04
- 卖价
- 57.04
- 买价
- 57.34
- 最低价
- 57.04
- 最高价
- 57.04
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- -0.09%
- 年变化
- 5.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%