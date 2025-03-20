Валюты / RMTI
RMTI: Rockwell Medical Inc
1.68 USD 0.02 (1.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMTI за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.68.
Следите за динамикой Rockwell Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.62 1.68
Годовой диапазон
0.78 5.15
- Предыдущее закрытие
- 1.66
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.62
- High
- 1.68
- Объем
- 1.204 K
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- -12.04%
- 6-месячное изменение
- 51.35%
- Годовое изменение
- -57.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.