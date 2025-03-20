Währungen / RMTI
RMTI: Rockwell Medical Inc
1.39 USD 0.06 (4.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RMTI hat sich für heute um 4.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rockwell Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.33 1.41
Jahresspanne
0.78 5.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.33
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Tief
- 1.33
- Hoch
- 1.41
- Volumen
- 1.105 K
- Tagesänderung
- 4.51%
- Monatsänderung
- -27.23%
- 6-Monatsänderung
- 25.23%
- Jahresänderung
- -64.54%
