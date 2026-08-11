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RMSG: Real Messenger Corp

0.37 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RMSG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.37, а максимальная — 0.38.

Следите за динамикой Real Messenger Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RMSG сегодня?

Real Messenger Corp (RMSG) сегодня оценивается на уровне 0.37. Инструмент торгуется в пределах 0.37 - 0.38, вчерашнее закрытие составило 0.37, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Real Messenger Corp?

Real Messenger Corp в настоящее время оценивается в 0.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.33% и USD. Отслеживайте движения RMSG на графике в реальном времени.

Как купить акции RMSG?

Вы можете купить акции Real Messenger Corp (RMSG) по текущей цене 0.37. Ордера обычно размещаются около 0.37 или 0.67, тогда как 6 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RMSG?

Инвестирование в Real Messenger Corp предполагает учет годового диапазона 0.29 - 3.90 и текущей цены 0.37. Многие сравнивают 12.12% и -37.61% перед размещением ордеров на 0.37 или 0.67. Изучайте ежедневные изменения цены RMSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Real Messenger Corp?

Самая высокая цена Real Messenger Corp (RMSG) за последний год составила 3.90. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 3.90, сравнение с 0.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Real Messenger Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Real Messenger Corp?

Самая низкая цена Real Messenger Corp (RMSG) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 0.37 и 0.29 - 3.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RMSG?

В прошлом Real Messenger Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.37 и -38.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.37 0.38
Годовой диапазон
0.29 3.90
Предыдущее закрытие
0.37
Open
0.38
Bid
0.37
Ask
0.67
Low
0.37
High
0.38
Объем
6
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
12.12%
6-месячное изменение
-37.61%
Годовое изменение
-38.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%