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RMSG: Real Messenger Corp
Курс RMSG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.37, а максимальная — 0.38.
Следите за динамикой Real Messenger Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RMSG сегодня?
Real Messenger Corp (RMSG) сегодня оценивается на уровне 0.37. Инструмент торгуется в пределах 0.37 - 0.38, вчерашнее закрытие составило 0.37, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMSG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Real Messenger Corp?
Real Messenger Corp в настоящее время оценивается в 0.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.33% и USD. Отслеживайте движения RMSG на графике в реальном времени.
Как купить акции RMSG?
Вы можете купить акции Real Messenger Corp (RMSG) по текущей цене 0.37. Ордера обычно размещаются около 0.37 или 0.67, тогда как 6 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMSG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RMSG?
Инвестирование в Real Messenger Corp предполагает учет годового диапазона 0.29 - 3.90 и текущей цены 0.37. Многие сравнивают 12.12% и -37.61% перед размещением ордеров на 0.37 или 0.67. Изучайте ежедневные изменения цены RMSG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Real Messenger Corp?
Самая высокая цена Real Messenger Corp (RMSG) за последний год составила 3.90. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 3.90, сравнение с 0.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Real Messenger Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Real Messenger Corp?
Самая низкая цена Real Messenger Corp (RMSG) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 0.37 и 0.29 - 3.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMSG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RMSG?
В прошлом Real Messenger Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.37 и -38.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.37
- Open
- 0.38
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Low
- 0.37
- High
- 0.38
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 12.12%
- 6-месячное изменение
- -37.61%
- Годовое изменение
- -38.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%