RMSG: Real Messenger Corp
今日RMSG汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点0.35和高点0.38进行交易。
关注Real Messenger Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RMSG股票今天的价格是多少？
Real Messenger Corp股票今天的定价为0.36。它在0.35 - 0.38范围内交易，昨天的收盘价为0.37，交易量达到94。RMSG的实时价格图表显示了这些更新。
Real Messenger Corp股票是否支付股息？
Real Messenger Corp目前的价值为0.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.00%和USD。实时查看图表以跟踪RMSG走势。
如何购买RMSG股票？
您可以以0.36的当前价格购买Real Messenger Corp股票。订单通常设置在0.36或0.66附近，而94和-5.26%显示市场活动。立即关注RMSG的实时图表更新。
如何投资RMSG股票？
投资Real Messenger Corp需要考虑年度范围0.29 - 3.90和当前价格0.36。许多人在以0.36或0.66下订单之前，会比较9.09%和。实时查看RMSG价格图表，了解每日变化。
Real Messenger Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Real Messenger Corp的最高价格是3.90。在0.29 - 3.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Real Messenger Corp的绩效。
Real Messenger Corp股票的最低价格是多少？
Real Messenger Corp（RMSG）的最低价格为0.29。将其与当前的0.36和0.29 - 3.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RMSG股票是什么时候拆分的？
Real Messenger Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.37和-40.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.37
- 开盘价
- 0.38
- 卖价
- 0.36
- 买价
- 0.66
- 最低价
- 0.35
- 最高价
- 0.38
- 交易量
- 94
- 日变化
- -2.70%
- 月变化
- 9.09%
- 6个月变化
- -39.29%
- 年变化
- -40.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%