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RMME: Rareview Government Money Market ETF
Курс RMME за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.14, а максимальная — 100.14.
Следите за динамикой Rareview Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RMME сегодня?
Rareview Government Money Market ETF (RMME) сегодня оценивается на уровне 100.14. Инструмент торгуется в пределах 100.14 - 100.14, вчерашнее закрытие составило 100.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Government Money Market ETF?
Rareview Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.11% и USD. Отслеживайте движения RMME на графике в реальном времени.
Как купить акции RMME?
Вы можете купить акции Rareview Government Money Market ETF (RMME) по текущей цене 100.14. Ордера обычно размещаются около 100.14 или 100.44, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RMME?
Инвестирование в Rareview Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.03 - 100.36 и текущей цены 100.14. Многие сравнивают 0.02% и -0.16% перед размещением ордеров на 100.14 или 100.44. Изучайте ежедневные изменения цены RMME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rareview Government Money Market ETF?
Самая высокая цена Rareview Government Money Market ETF (RMME) за последний год составила 100.36. Акции заметно колебались в пределах 100.03 - 100.36, сравнение с 100.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Government Money Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rareview Government Money Market ETF?
Самая низкая цена Rareview Government Money Market ETF (RMME) за год составила 100.03. Сравнение с текущими 100.14 и 100.03 - 100.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RMME?
В прошлом Rareview Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.29 и 0.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.29
- Open
- 100.14
- Bid
- 100.14
- Ask
- 100.44
- Low
- 100.14
- High
- 100.14
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- -0.16%
- Годовое изменение
- 0.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%