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RMME: Rareview Government Money Market ETF

100.14 USD 0.15 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RMME за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.14, а максимальная — 100.14.

Следите за динамикой Rareview Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RMME сегодня?

Rareview Government Money Market ETF (RMME) сегодня оценивается на уровне 100.14. Инструмент торгуется в пределах 100.14 - 100.14, вчерашнее закрытие составило 100.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Government Money Market ETF?

Rareview Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.11% и USD. Отслеживайте движения RMME на графике в реальном времени.

Как купить акции RMME?

Вы можете купить акции Rareview Government Money Market ETF (RMME) по текущей цене 100.14. Ордера обычно размещаются около 100.14 или 100.44, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RMME?

Инвестирование в Rareview Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.03 - 100.36 и текущей цены 100.14. Многие сравнивают 0.02% и -0.16% перед размещением ордеров на 100.14 или 100.44. Изучайте ежедневные изменения цены RMME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rareview Government Money Market ETF?

Самая высокая цена Rareview Government Money Market ETF (RMME) за последний год составила 100.36. Акции заметно колебались в пределах 100.03 - 100.36, сравнение с 100.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Government Money Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rareview Government Money Market ETF?

Самая низкая цена Rareview Government Money Market ETF (RMME) за год составила 100.03. Сравнение с текущими 100.14 и 100.03 - 100.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RMME?

В прошлом Rareview Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.29 и 0.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.14 100.14
Годовой диапазон
100.03 100.36
Предыдущее закрытие
100.29
Open
100.14
Bid
100.14
Ask
100.44
Low
100.14
High
100.14
Объем
1
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
0.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%