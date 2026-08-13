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RMME: Rareview Government Money Market ETF

100.14 USD 0.15 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RMME汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点100.14和高点100.14进行交易。

关注Rareview Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RMME股票今天的价格是多少？

Rareview Government Money Market ETF股票今天的定价为100.14。它在100.14 - 100.14范围内交易，昨天的收盘价为100.29，交易量达到1。RMME的实时价格图表显示了这些更新。

Rareview Government Money Market ETF股票是否支付股息？

Rareview Government Money Market ETF目前的价值为100.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.11%和USD。实时查看图表以跟踪RMME走势。

如何购买RMME股票？

您可以以100.14的当前价格购买Rareview Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.14或100.44附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RMME的实时图表更新。

如何投资RMME股票？

投资Rareview Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.03 - 100.36和当前价格100.14。许多人在以100.14或100.44下订单之前，会比较0.02%和。实时查看RMME价格图表，了解每日变化。

Rareview Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rareview Government Money Market ETF的最高价格是100.36。在100.03 - 100.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Government Money Market ETF的绩效。

Rareview Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？

Rareview Government Money Market ETF（RMME）的最低价格为100.03。将其与当前的100.14和100.03 - 100.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RMME股票是什么时候拆分的？

Rareview Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.29和0.11%中可见。

日范围
100.14 100.14
年范围
100.03 100.36
前一天收盘价
100.29
开盘价
100.14
卖价
100.14
买价
100.44
最低价
100.14
最高价
100.14
交易量
1
日变化
-0.15%
月变化
0.02%
6个月变化
-0.16%
年变化
0.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%