RMME: Rareview Government Money Market ETF
今日RMME汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点100.14和高点100.14进行交易。
关注Rareview Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RMME股票今天的价格是多少？
Rareview Government Money Market ETF股票今天的定价为100.14。它在100.14 - 100.14范围内交易，昨天的收盘价为100.29，交易量达到1。RMME的实时价格图表显示了这些更新。
Rareview Government Money Market ETF股票是否支付股息？
Rareview Government Money Market ETF目前的价值为100.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.11%和USD。实时查看图表以跟踪RMME走势。
如何购买RMME股票？
您可以以100.14的当前价格购买Rareview Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.14或100.44附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RMME的实时图表更新。
如何投资RMME股票？
投资Rareview Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.03 - 100.36和当前价格100.14。许多人在以100.14或100.44下订单之前，会比较0.02%和。实时查看RMME价格图表，了解每日变化。
Rareview Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rareview Government Money Market ETF的最高价格是100.36。在100.03 - 100.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Government Money Market ETF的绩效。
Rareview Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？
Rareview Government Money Market ETF（RMME）的最低价格为100.03。将其与当前的100.14和100.03 - 100.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RMME股票是什么时候拆分的？
Rareview Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.29和0.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.29
- 开盘价
- 100.14
- 卖价
- 100.14
- 买价
- 100.44
- 最低价
- 100.14
- 最高价
- 100.14
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- -0.16%
- 年变化
- 0.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%