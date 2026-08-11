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RJMI: RJ Eagle Municipal Income ETF
Курс RJMI за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.19.
Следите за динамикой RJ Eagle Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RJMI сегодня?
RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.19, вчерашнее закрытие составило 25.20, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RJ Eagle Municipal Income ETF?
RJ Eagle Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.48% и USD. Отслеживайте движения RJMI на графике в реальном времени.
Как купить акции RJMI?
Вы можете купить акции RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 8 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RJMI?
Инвестирование в RJ Eagle Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.99 - 26.09 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 0.36% и -3.16% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены RJMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RJ Eagle Municipal Income ETF?
Самая высокая цена RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 26.09, сравнение с 25.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RJ Eagle Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RJ Eagle Municipal Income ETF?
Самая низкая цена RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.16 и 24.99 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RJMI?
В прошлом RJ Eagle Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.20 и 0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.20
- Open
- 25.19
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 25.16
- High
- 25.19
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -3.16%
- Годовое изменение
- 0.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%