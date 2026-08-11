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RJMI: RJ Eagle Municipal Income ETF

25.16 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RJMI за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.19.

Следите за динамикой RJ Eagle Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RJMI сегодня?

RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.19, вчерашнее закрытие составило 25.20, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RJ Eagle Municipal Income ETF?

RJ Eagle Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.48% и USD. Отслеживайте движения RJMI на графике в реальном времени.

Как купить акции RJMI?

Вы можете купить акции RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 8 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RJMI?

Инвестирование в RJ Eagle Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.99 - 26.09 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 0.36% и -3.16% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены RJMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RJ Eagle Municipal Income ETF?

Самая высокая цена RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 26.09, сравнение с 25.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RJ Eagle Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RJ Eagle Municipal Income ETF?

Самая низкая цена RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.16 и 24.99 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RJMI?

В прошлом RJ Eagle Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.20 и 0.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.16 25.19
Годовой диапазон
24.99 26.09
Предыдущее закрытие
25.20
Open
25.19
Bid
25.16
Ask
25.46
Low
25.16
High
25.19
Объем
8
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-3.16%
Годовое изменение
0.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%