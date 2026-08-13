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RJMI: RJ Eagle Municipal Income ETF

25.18 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RJMI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.20进行交易。

关注RJ Eagle Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RJMI股票今天的价格是多少？

RJ Eagle Municipal Income ETF股票今天的定价为25.18。它在25.16 - 25.20范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到6。RJMI的实时价格图表显示了这些更新。

RJ Eagle Municipal Income ETF股票是否支付股息？

RJ Eagle Municipal Income ETF目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.56%和USD。实时查看图表以跟踪RJMI走势。

如何购买RJMI股票？

您可以以25.18的当前价格购买RJ Eagle Municipal Income ETF股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而6和0.08%显示市场活动。立即关注RJMI的实时图表更新。

如何投资RJMI股票？

投资RJ Eagle Municipal Income ETF需要考虑年度范围24.99 - 26.09和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较0.44%和。实时查看RJMI价格图表，了解每日变化。

RJ Eagle Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RJ Eagle Municipal Income ETF的最高价格是26.09。在24.99 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RJ Eagle Municipal Income ETF的绩效。

RJ Eagle Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

RJ Eagle Municipal Income ETF（RJMI）的最低价格为24.99。将其与当前的25.18和24.99 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RJMI股票是什么时候拆分的？

RJ Eagle Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和0.56%中可见。

日范围
25.16 25.20
年范围
24.99 26.09
前一天收盘价
25.16
开盘价
25.16
卖价
25.18
买价
25.48
最低价
25.16
最高价
25.20
交易量
6
日变化
0.08%
月变化
0.44%
6个月变化
-3.08%
年变化
0.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%