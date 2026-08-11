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RJDI: RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Курс RJDI за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.00, а максимальная — 30.31.
Следите за динамикой RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RJDI сегодня?
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) сегодня оценивается на уровне 30.07. Инструмент торгуется в пределах 30.00 - 30.31, вчерашнее закрытие составило 30.19, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF в настоящее время оценивается в 30.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.18% и USD. Отслеживайте движения RJDI на графике в реальном времени.
Как купить акции RJDI?
Вы можете купить акции RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) по текущей цене 30.07. Ордера обычно размещаются около 30.07 или 30.37, тогда как 45 и -0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RJDI?
Инвестирование в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 30.31 и текущей цены 30.07. Многие сравнивают 2.63% и 7.51% перед размещением ордеров на 30.07 или 30.37. Изучайте ежедневные изменения цены RJDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Самая высокая цена RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) за последний год составила 30.31. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 30.31, сравнение с 30.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Самая низкая цена RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 30.07 и 24.26 - 30.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RJDI?
В прошлом RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.19 и 20.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.19
- Open
- 30.31
- Bid
- 30.07
- Ask
- 30.37
- Low
- 30.00
- High
- 30.31
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 2.63%
- 6-месячное изменение
- 7.51%
- Годовое изменение
- 20.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%