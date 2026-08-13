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RJDI: RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

30.07 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RJDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.02和高点30.18进行交易。

关注RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RJDI股票今天的价格是多少？

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票今天的定价为30.07。它在30.02 - 30.18范围内交易，昨天的收盘价为30.07，交易量达到33。RJDI的实时价格图表显示了这些更新。

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票是否支付股息？

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF目前的价值为30.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.18%和USD。实时查看图表以跟踪RJDI走势。

如何购买RJDI股票？

您可以以30.07的当前价格购买RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票。订单通常设置在30.07或30.37附近，而33和-0.03%显示市场活动。立即关注RJDI的实时图表更新。

如何投资RJDI股票？

投资RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF需要考虑年度范围24.26 - 30.31和当前价格30.07。许多人在以30.07或30.37下订单之前，会比较2.63%和。实时查看RJDI价格图表，了解每日变化。

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF的最高价格是30.31。在24.26 - 30.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF的绩效。

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票的最低价格是多少？

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF（RJDI）的最低价格为24.26。将其与当前的30.07和24.26 - 30.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RJDI股票是什么时候拆分的？

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.07和20.18%中可见。

日范围
30.02 30.18
年范围
24.26 30.31
前一天收盘价
30.07
开盘价
30.08
卖价
30.07
买价
30.37
最低价
30.02
最高价
30.18
交易量
33
日变化
0.00%
月变化
2.63%
6个月变化
7.51%
年变化
20.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%