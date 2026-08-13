RJDI: RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
今日RJDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.02和高点30.18进行交易。
关注RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RJDI股票今天的价格是多少？
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票今天的定价为30.07。它在30.02 - 30.18范围内交易，昨天的收盘价为30.07，交易量达到33。RJDI的实时价格图表显示了这些更新。
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票是否支付股息？
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF目前的价值为30.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.18%和USD。实时查看图表以跟踪RJDI走势。
如何购买RJDI股票？
您可以以30.07的当前价格购买RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票。订单通常设置在30.07或30.37附近，而33和-0.03%显示市场活动。立即关注RJDI的实时图表更新。
如何投资RJDI股票？
投资RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF需要考虑年度范围24.26 - 30.31和当前价格30.07。许多人在以30.07或30.37下订单之前，会比较2.63%和。实时查看RJDI价格图表，了解每日变化。
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF的最高价格是30.31。在24.26 - 30.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF的绩效。
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF股票的最低价格是多少？
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF（RJDI）的最低价格为24.26。将其与当前的30.07和24.26 - 30.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RJDI股票是什么时候拆分的？
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.07和20.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.07
- 开盘价
- 30.08
- 卖价
- 30.07
- 买价
- 30.37
- 最低价
- 30.02
- 最高价
- 30.18
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- 7.51%
- 年变化
- 20.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%