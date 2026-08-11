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RINT: International Developed Equity Active ETF

33.26 USD 0.12 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RINT за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.23, а максимальная — 33.26.

Следите за динамикой International Developed Equity Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RINT сегодня?

International Developed Equity Active ETF (RINT) сегодня оценивается на уровне 33.26. Инструмент торгуется в пределах 33.23 - 33.26, вчерашнее закрытие составило 33.14, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RINT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям International Developed Equity Active ETF?

International Developed Equity Active ETF в настоящее время оценивается в 33.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.13% и USD. Отслеживайте движения RINT на графике в реальном времени.

Как купить акции RINT?

Вы можете купить акции International Developed Equity Active ETF (RINT) по текущей цене 33.26. Ордера обычно размещаются около 33.26 или 33.56, тогда как 5 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RINT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RINT?

Инвестирование в International Developed Equity Active ETF предполагает учет годового диапазона 28.06 - 33.26 и текущей цены 33.26. Многие сравнивают 2.59% и 6.98% перед размещением ордеров на 33.26 или 33.56. Изучайте ежедневные изменения цены RINT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции International Developed Equity Active ETF?

Самая высокая цена International Developed Equity Active ETF (RINT) за последний год составила 33.26. Акции заметно колебались в пределах 28.06 - 33.26, сравнение с 33.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику International Developed Equity Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции International Developed Equity Active ETF?

Самая низкая цена International Developed Equity Active ETF (RINT) за год составила 28.06. Сравнение с текущими 33.26 и 28.06 - 33.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RINT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RINT?

В прошлом International Developed Equity Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.14 и 6.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.23 33.26
Годовой диапазон
28.06 33.26
Предыдущее закрытие
33.14
Open
33.23
Bid
33.26
Ask
33.56
Low
33.23
High
33.26
Объем
5
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
6.98%
Годовое изменение
6.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%