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RINT: International Developed Equity Active ETF

33.13 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RINT汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.10和高点33.29进行交易。

关注International Developed Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RINT股票今天的价格是多少？

International Developed Equity Active ETF股票今天的定价为33.13。它在33.10 - 33.29范围内交易，昨天的收盘价为33.14，交易量达到28。RINT的实时价格图表显示了这些更新。

International Developed Equity Active ETF股票是否支付股息？

International Developed Equity Active ETF目前的价值为33.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.71%和USD。实时查看图表以跟踪RINT走势。

如何购买RINT股票？

您可以以33.13的当前价格购买International Developed Equity Active ETF股票。订单通常设置在33.13或33.43附近，而28和-0.30%显示市场活动。立即关注RINT的实时图表更新。

如何投资RINT股票？

投资International Developed Equity Active ETF需要考虑年度范围28.06 - 33.29和当前价格33.13。许多人在以33.13或33.43下订单之前，会比较2.19%和。实时查看RINT价格图表，了解每日变化。

International Developed Equity Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，International Developed Equity Active ETF的最高价格是33.29。在28.06 - 33.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪International Developed Equity Active ETF的绩效。

International Developed Equity Active ETF股票的最低价格是多少？

International Developed Equity Active ETF（RINT）的最低价格为28.06。将其与当前的33.13和28.06 - 33.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RINT股票是什么时候拆分的？

International Developed Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.14和5.71%中可见。

日范围
33.10 33.29
年范围
28.06 33.29
前一天收盘价
33.14
开盘价
33.23
卖价
33.13
买价
33.43
最低价
33.10
最高价
33.29
交易量
28
日变化
-0.03%
月变化
2.19%
6个月变化
6.56%
年变化
5.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%