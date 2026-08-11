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RHRX: RH Tactical Rotation ETF
Курс RHRX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.07, а максимальная — 22.15.
Следите за динамикой RH Tactical Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RHRX сегодня?
RH Tactical Rotation ETF (RHRX) сегодня оценивается на уровне 22.07. Инструмент торгуется в пределах 22.07 - 22.15, вчерашнее закрытие составило 22.07, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RHRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RH Tactical Rotation ETF?
RH Tactical Rotation ETF в настоящее время оценивается в 22.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.29% и USD. Отслеживайте движения RHRX на графике в реальном времени.
Как купить акции RHRX?
Вы можете купить акции RH Tactical Rotation ETF (RHRX) по текущей цене 22.07. Ордера обычно размещаются около 22.07 или 22.37, тогда как 9 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RHRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RHRX?
Инвестирование в RH Tactical Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 16.99 - 25.67 и текущей цены 22.07. Многие сравнивают 2.65% и 12.77% перед размещением ордеров на 22.07 или 22.37. Изучайте ежедневные изменения цены RHRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RH Tactical Rotation ETF?
Самая высокая цена RH Tactical Rotation ETF (RHRX) за последний год составила 25.67. Акции заметно колебались в пределах 16.99 - 25.67, сравнение с 22.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RH Tactical Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RH Tactical Rotation ETF?
Самая низкая цена RH Tactical Rotation ETF (RHRX) за год составила 16.99. Сравнение с текущими 22.07 и 16.99 - 25.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RHRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RHRX?
В прошлом RH Tactical Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.07 и 29.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.07
- Open
- 22.10
- Bid
- 22.07
- Ask
- 22.37
- Low
- 22.07
- High
- 22.15
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 12.77%
- Годовое изменение
- 29.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%