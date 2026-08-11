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RHRX: RH Tactical Rotation ETF

22.07 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RHRX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.07, а максимальная — 22.15.

Следите за динамикой RH Tactical Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RHRX сегодня?

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) сегодня оценивается на уровне 22.07. Инструмент торгуется в пределах 22.07 - 22.15, вчерашнее закрытие составило 22.07, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RHRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RH Tactical Rotation ETF?

RH Tactical Rotation ETF в настоящее время оценивается в 22.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.29% и USD. Отслеживайте движения RHRX на графике в реальном времени.

Как купить акции RHRX?

Вы можете купить акции RH Tactical Rotation ETF (RHRX) по текущей цене 22.07. Ордера обычно размещаются около 22.07 или 22.37, тогда как 9 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RHRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RHRX?

Инвестирование в RH Tactical Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 16.99 - 25.67 и текущей цены 22.07. Многие сравнивают 2.65% и 12.77% перед размещением ордеров на 22.07 или 22.37. Изучайте ежедневные изменения цены RHRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RH Tactical Rotation ETF?

Самая высокая цена RH Tactical Rotation ETF (RHRX) за последний год составила 25.67. Акции заметно колебались в пределах 16.99 - 25.67, сравнение с 22.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RH Tactical Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RH Tactical Rotation ETF?

Самая низкая цена RH Tactical Rotation ETF (RHRX) за год составила 16.99. Сравнение с текущими 22.07 и 16.99 - 25.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RHRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RHRX?

В прошлом RH Tactical Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.07 и 29.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.07 22.15
Годовой диапазон
16.99 25.67
Предыдущее закрытие
22.07
Open
22.10
Bid
22.07
Ask
22.37
Low
22.07
High
22.15
Объем
9
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
12.77%
Годовое изменение
29.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%