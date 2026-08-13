RHRX: RH Tactical Rotation ETF
今日RHRX汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.98和高点22.09进行交易。
关注RH Tactical Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RHRX股票今天的价格是多少？
RH Tactical Rotation ETF股票今天的定价为22.09。它在21.98 - 22.09范围内交易，昨天的收盘价为22.07，交易量达到4。RHRX的实时价格图表显示了这些更新。
RH Tactical Rotation ETF股票是否支付股息？
RH Tactical Rotation ETF目前的价值为22.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.41%和USD。实时查看图表以跟踪RHRX走势。
如何购买RHRX股票？
您可以以22.09的当前价格购买RH Tactical Rotation ETF股票。订单通常设置在22.09或22.39附近，而4和0.50%显示市场活动。立即关注RHRX的实时图表更新。
如何投资RHRX股票？
投资RH Tactical Rotation ETF需要考虑年度范围16.99 - 25.67和当前价格22.09。许多人在以22.09或22.39下订单之前，会比较2.74%和。实时查看RHRX价格图表，了解每日变化。
RH Tactical Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RH Tactical Rotation ETF的最高价格是25.67。在16.99 - 25.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RH Tactical Rotation ETF的绩效。
RH Tactical Rotation ETF股票的最低价格是多少？
RH Tactical Rotation ETF（RHRX）的最低价格为16.99。将其与当前的22.09和16.99 - 25.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RHRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RHRX股票是什么时候拆分的？
RH Tactical Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.07和29.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.07
- 开盘价
- 21.98
- 卖价
- 22.09
- 买价
- 22.39
- 最低价
- 21.98
- 最高价
- 22.09
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 2.74%
- 6个月变化
- 12.88%
- 年变化
- 29.41%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%