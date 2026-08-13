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RHRX: RH Tactical Rotation ETF

22.09 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RHRX汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.98和高点22.09进行交易。

关注RH Tactical Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RHRX股票今天的价格是多少？

RH Tactical Rotation ETF股票今天的定价为22.09。它在21.98 - 22.09范围内交易，昨天的收盘价为22.07，交易量达到4。RHRX的实时价格图表显示了这些更新。

RH Tactical Rotation ETF股票是否支付股息？

RH Tactical Rotation ETF目前的价值为22.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.41%和USD。实时查看图表以跟踪RHRX走势。

如何购买RHRX股票？

您可以以22.09的当前价格购买RH Tactical Rotation ETF股票。订单通常设置在22.09或22.39附近，而4和0.50%显示市场活动。立即关注RHRX的实时图表更新。

如何投资RHRX股票？

投资RH Tactical Rotation ETF需要考虑年度范围16.99 - 25.67和当前价格22.09。许多人在以22.09或22.39下订单之前，会比较2.74%和。实时查看RHRX价格图表，了解每日变化。

RH Tactical Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RH Tactical Rotation ETF的最高价格是25.67。在16.99 - 25.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RH Tactical Rotation ETF的绩效。

RH Tactical Rotation ETF股票的最低价格是多少？

RH Tactical Rotation ETF（RHRX）的最低价格为16.99。将其与当前的22.09和16.99 - 25.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RHRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RHRX股票是什么时候拆分的？

RH Tactical Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.07和29.41%中可见。

日范围
21.98 22.09
年范围
16.99 25.67
前一天收盘价
22.07
开盘价
21.98
卖价
22.09
买价
22.39
最低价
21.98
最高价
22.09
交易量
4
日变化
0.09%
月变化
2.74%
6个月变化
12.88%
年变化
29.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%