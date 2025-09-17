КотировкиРазделы
RHLD
RHLD

68.05 USD 1.30 (1.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RHLD за сегодня изменился на 1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.95, а максимальная — 68.29.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
65.95 68.29
Годовой диапазон
24.23 71.54
Предыдущее закрытие
66.75
Open
66.58
Bid
68.05
Ask
68.35
Low
65.95
High
68.29
Объем
63
Дневное изменение
1.95%
Месячное изменение
3.33%
6-месячное изменение
123.92%
Годовое изменение
63.42%
