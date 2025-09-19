KurseKategorien
66.45 USD 7.88 (10.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RHLD hat sich für heute um -10.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.27 bis zu einem Hoch von 73.24 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
65.27 73.24
Jahresspanne
24.23 76.10
Vorheriger Schlusskurs
74.33
Eröffnung
73.24
Bid
66.45
Ask
66.75
Tief
65.27
Hoch
73.24
Volumen
125
Tagesänderung
-10.60%
Monatsänderung
0.90%
6-Monatsänderung
118.66%
Jahresänderung
59.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K