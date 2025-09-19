Währungen / RHLD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RHLD
66.45 USD 7.88 (10.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RHLD hat sich für heute um -10.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.27 bis zu einem Hoch von 73.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
65.27 73.24
Jahresspanne
24.23 76.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.33
- Eröffnung
- 73.24
- Bid
- 66.45
- Ask
- 66.75
- Tief
- 65.27
- Hoch
- 73.24
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- -10.60%
- Monatsänderung
- 0.90%
- 6-Monatsänderung
- 118.66%
- Jahresänderung
- 59.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K