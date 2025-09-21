QuotazioniSezioni
Valute / RHLD
Tornare a Azioni

RHLD

69.95 USD 4.38 (5.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RHLD ha avuto una variazione del -5.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.27 e ad un massimo di 73.24.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
65.27 73.24
Intervallo Annuale
24.23 76.10
Chiusura Precedente
74.33
Apertura
73.24
Bid
69.95
Ask
70.25
Minimo
65.27
Massimo
73.24
Volume
314
Variazione giornaliera
-5.89%
Variazione Mensile
6.21%
Variazione Semestrale
130.17%
Variazione Annuale
67.99%
21 settembre, domenica