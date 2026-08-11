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RDYY: YieldMax RDDT Option Income Str

16.67 USD 0.12 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RDYY за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.61, а максимальная — 16.92.

Следите за динамикой YieldMax RDDT Option Income Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDYY сегодня?

YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) сегодня оценивается на уровне 16.67. Инструмент торгуется в пределах 16.61 - 16.92, вчерашнее закрытие составило 16.79, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax RDDT Option Income Str?

YieldMax RDDT Option Income Str в настоящее время оценивается в 16.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.11% и USD. Отслеживайте движения RDYY на графике в реальном времени.

Как купить акции RDYY?

Вы можете купить акции YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) по текущей цене 16.67. Ордера обычно размещаются около 16.67 или 16.97, тогда как 21 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDYY?

Инвестирование в YieldMax RDDT Option Income Str предполагает учет годового диапазона 14.93 - 55.89 и текущей цены 16.67. Многие сравнивают 7.48% и -23.60% перед размещением ордеров на 16.67 или 16.97. Изучайте ежедневные изменения цены RDYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax RDDT Option Income Str?

Самая высокая цена YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) за последний год составила 55.89. Акции заметно колебались в пределах 14.93 - 55.89, сравнение с 16.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax RDDT Option Income Str на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax RDDT Option Income Str?

Самая низкая цена YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) за год составила 14.93. Сравнение с текущими 16.67 и 14.93 - 55.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDYY?

В прошлом YieldMax RDDT Option Income Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.79 и -67.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.61 16.92
Годовой диапазон
14.93 55.89
Предыдущее закрытие
16.79
Open
16.92
Bid
16.67
Ask
16.97
Low
16.61
High
16.92
Объем
21
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
7.48%
6-месячное изменение
-23.60%
Годовое изменение
-67.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%