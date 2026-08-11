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RDYY: YieldMax RDDT Option Income Str
Курс RDYY за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.61, а максимальная — 16.92.
Следите за динамикой YieldMax RDDT Option Income Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDYY сегодня?
YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) сегодня оценивается на уровне 16.67. Инструмент торгуется в пределах 16.61 - 16.92, вчерашнее закрытие составило 16.79, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax RDDT Option Income Str?
YieldMax RDDT Option Income Str в настоящее время оценивается в 16.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.11% и USD. Отслеживайте движения RDYY на графике в реальном времени.
Как купить акции RDYY?
Вы можете купить акции YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) по текущей цене 16.67. Ордера обычно размещаются около 16.67 или 16.97, тогда как 21 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDYY?
Инвестирование в YieldMax RDDT Option Income Str предполагает учет годового диапазона 14.93 - 55.89 и текущей цены 16.67. Многие сравнивают 7.48% и -23.60% перед размещением ордеров на 16.67 или 16.97. Изучайте ежедневные изменения цены RDYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax RDDT Option Income Str?
Самая высокая цена YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) за последний год составила 55.89. Акции заметно колебались в пределах 14.93 - 55.89, сравнение с 16.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax RDDT Option Income Str на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax RDDT Option Income Str?
Самая низкая цена YieldMax RDDT Option Income Str (RDYY) за год составила 14.93. Сравнение с текущими 16.67 и 14.93 - 55.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDYY?
В прошлом YieldMax RDDT Option Income Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.79 и -67.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.79
- Open
- 16.92
- Bid
- 16.67
- Ask
- 16.97
- Low
- 16.61
- High
- 16.92
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 7.48%
- 6-месячное изменение
- -23.60%
- Годовое изменение
- -67.11%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%