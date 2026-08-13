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RDYY: YieldMax RDDT Option Income Str

16.43 USD 0.24 (1.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDYY汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点16.41和高点16.83进行交易。

关注YieldMax RDDT Option Income Str动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RDYY股票今天的价格是多少？

YieldMax RDDT Option Income Str股票今天的定价为16.43。它在16.41 - 16.83范围内交易，昨天的收盘价为16.67，交易量达到164。RDYY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax RDDT Option Income Str股票是否支付股息？

YieldMax RDDT Option Income Str目前的价值为16.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.59%和USD。实时查看图表以跟踪RDYY走势。

如何购买RDYY股票？

您可以以16.43的当前价格购买YieldMax RDDT Option Income Str股票。订单通常设置在16.43或16.73附近，而164和-1.68%显示市场活动。立即关注RDYY的实时图表更新。

如何投资RDYY股票？

投资YieldMax RDDT Option Income Str需要考虑年度范围14.93 - 55.89和当前价格16.43。许多人在以16.43或16.73下订单之前，会比较5.93%和。实时查看RDYY价格图表，了解每日变化。

YieldMax RDDT Option Income Str股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax RDDT Option Income Str的最高价格是55.89。在14.93 - 55.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax RDDT Option Income Str的绩效。

YieldMax RDDT Option Income Str股票的最低价格是多少？

YieldMax RDDT Option Income Str（RDYY）的最低价格为14.93。将其与当前的16.43和14.93 - 55.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDYY股票是什么时候拆分的？

YieldMax RDDT Option Income Str历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.67和-67.59%中可见。

日范围
16.41 16.83
年范围
14.93 55.89
前一天收盘价
16.67
开盘价
16.71
卖价
16.43
买价
16.73
最低价
16.41
最高价
16.83
交易量
164
日变化
-1.44%
月变化
5.93%
6个月变化
-24.70%
年变化
-67.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%