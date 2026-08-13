RDYY: YieldMax RDDT Option Income Str
今日RDYY汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点16.41和高点16.83进行交易。
关注YieldMax RDDT Option Income Str动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RDYY股票今天的价格是多少？
YieldMax RDDT Option Income Str股票今天的定价为16.43。它在16.41 - 16.83范围内交易，昨天的收盘价为16.67，交易量达到164。RDYY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax RDDT Option Income Str股票是否支付股息？
YieldMax RDDT Option Income Str目前的价值为16.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.59%和USD。实时查看图表以跟踪RDYY走势。
如何购买RDYY股票？
您可以以16.43的当前价格购买YieldMax RDDT Option Income Str股票。订单通常设置在16.43或16.73附近，而164和-1.68%显示市场活动。立即关注RDYY的实时图表更新。
如何投资RDYY股票？
投资YieldMax RDDT Option Income Str需要考虑年度范围14.93 - 55.89和当前价格16.43。许多人在以16.43或16.73下订单之前，会比较5.93%和。实时查看RDYY价格图表，了解每日变化。
YieldMax RDDT Option Income Str股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax RDDT Option Income Str的最高价格是55.89。在14.93 - 55.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax RDDT Option Income Str的绩效。
YieldMax RDDT Option Income Str股票的最低价格是多少？
YieldMax RDDT Option Income Str（RDYY）的最低价格为14.93。将其与当前的16.43和14.93 - 55.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDYY股票是什么时候拆分的？
YieldMax RDDT Option Income Str历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.67和-67.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.67
- 开盘价
- 16.71
- 卖价
- 16.43
- 买价
- 16.73
- 最低价
- 16.41
- 最高价
- 16.83
- 交易量
- 164
- 日变化
- -1.44%
- 月变化
- 5.93%
- 6个月变化
- -24.70%
- 年变化
- -67.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%