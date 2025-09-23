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RDVI: FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
Курс RDVI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.72, а максимальная — 29.88.
Следите за динамикой FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDVI сегодня?
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) сегодня оценивается на уровне 29.76. Инструмент торгуется в пределах 29.72 - 29.88, вчерашнее закрытие составило 29.82, а торговый объем достиг 767. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDVI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF в настоящее время оценивается в 29.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.33% и USD. Отслеживайте движения RDVI на графике в реальном времени.
Как купить акции RDVI?
Вы можете купить акции FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) по текущей цене 29.76. Ордера обычно размещаются около 29.76 или 30.06, тогда как 767 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDVI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDVI?
Инвестирование в FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.77 - 30.03 и текущей цены 29.76. Многие сравнивают 1.57% и 11.17% перед размещением ордеров на 29.76 или 30.06. Изучайте ежедневные изменения цены RDVI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
Самая высокая цена FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) за последний год составила 30.03. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 30.03, сравнение с 29.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF?
Самая низкая цена FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 29.76 и 24.77 - 30.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDVI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDVI?
В прошлом FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.82 и 18.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.82
- Open
- 29.88
- Bid
- 29.76
- Ask
- 30.06
- Low
- 29.72
- High
- 29.88
- Объем
- 767
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 1.57%
- 6-месячное изменение
- 11.17%
- Годовое изменение
- 18.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%