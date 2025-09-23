RDVI: FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
今日RDVI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点29.78和高点29.92进行交易。
关注FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RDVI股票今天的价格是多少？
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票今天的定价为29.80。它在29.78 - 29.92范围内交易，昨天的收盘价为29.76，交易量达到861。RDVI的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票是否支付股息？
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF目前的价值为29.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.49%和USD。实时查看图表以跟踪RDVI走势。
如何购买RDVI股票？
您可以以29.80的当前价格购买FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票。订单通常设置在29.80或30.10附近，而861和-0.10%显示市场活动。立即关注RDVI的实时图表更新。
如何投资RDVI股票？
投资FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF需要考虑年度范围24.77 - 30.03和当前价格29.80。许多人在以29.80或30.10下订单之前，会比较1.71%和。实时查看RDVI价格图表，了解每日变化。
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF的最高价格是30.03。在24.77 - 30.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF的绩效。
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF（RDVI）的最低价格为24.77。将其与当前的29.80和24.77 - 30.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDVI股票是什么时候拆分的？
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.76和18.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.76
- 开盘价
- 29.83
- 卖价
- 29.80
- 买价
- 30.10
- 最低价
- 29.78
- 最高价
- 29.92
- 交易量
- 861
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 11.32%
- 年变化
- 18.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%