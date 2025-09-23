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RDVI: FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

29.80 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDVI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点29.78和高点29.92进行交易。

关注FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDVI新闻

常见问题解答

RDVI股票今天的价格是多少？

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票今天的定价为29.80。它在29.78 - 29.92范围内交易，昨天的收盘价为29.76，交易量达到861。RDVI的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票是否支付股息？

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF目前的价值为29.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.49%和USD。实时查看图表以跟踪RDVI走势。

如何购买RDVI股票？

您可以以29.80的当前价格购买FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票。订单通常设置在29.80或30.10附近，而861和-0.10%显示市场活动。立即关注RDVI的实时图表更新。

如何投资RDVI股票？

投资FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF需要考虑年度范围24.77 - 30.03和当前价格29.80。许多人在以29.80或30.10下订单之前，会比较1.71%和。实时查看RDVI价格图表，了解每日变化。

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF的最高价格是30.03。在24.77 - 30.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF的绩效。

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF（RDVI）的最低价格为24.77。将其与当前的29.80和24.77 - 30.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDVI股票是什么时候拆分的？

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.76和18.49%中可见。

日范围
29.78 29.92
年范围
24.77 30.03
前一天收盘价
29.76
开盘价
29.83
卖价
29.80
买价
30.10
最低价
29.78
最高价
29.92
交易量
861
日变化
0.13%
月变化
1.71%
6个月变化
11.32%
年变化
18.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%