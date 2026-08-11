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RCLR
Курс RCLR за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.02, а максимальная — 51.02.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RCLR сегодня?
(RCLR) сегодня оценивается на уровне 51.02. Инструмент торгуется в пределах 51.02 - 51.02, вчерашнее закрытие составило 50.82, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCLR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 51.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения RCLR на графике в реальном времени.
Как купить акции RCLR?
Вы можете купить акции (RCLR) по текущей цене 51.02. Ордера обычно размещаются около 51.02 или 51.32, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCLR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RCLR?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 48.14 - 51.02 и текущей цены 51.02. Многие сравнивают 0.43% и 5.97% перед размещением ордеров на 51.02 или 51.32. Изучайте ежедневные изменения цены RCLR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (RCLR) за последний год составила 51.02. Акции заметно колебались в пределах 48.14 - 51.02, сравнение с 50.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (RCLR) за год составила 48.14. Сравнение с текущими 51.02 и 48.14 - 51.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCLR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RCLR?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.82 и 1.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.82
- Open
- 51.02
- Bid
- 51.02
- Ask
- 51.32
- Low
- 51.02
- High
- 51.02
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 5.97%
- Годовое изменение
- 1.88%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%