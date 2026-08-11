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RCLR

51.02 USD 0.20 (0.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RCLR за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.02, а максимальная — 51.02.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RCLR сегодня?

(RCLR) сегодня оценивается на уровне 51.02. Инструмент торгуется в пределах 51.02 - 51.02, вчерашнее закрытие составило 50.82, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCLR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 51.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения RCLR на графике в реальном времени.

Как купить акции RCLR?

Вы можете купить акции (RCLR) по текущей цене 51.02. Ордера обычно размещаются около 51.02 или 51.32, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCLR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RCLR?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 48.14 - 51.02 и текущей цены 51.02. Многие сравнивают 0.43% и 5.97% перед размещением ордеров на 51.02 или 51.32. Изучайте ежедневные изменения цены RCLR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (RCLR) за последний год составила 51.02. Акции заметно колебались в пределах 48.14 - 51.02, сравнение с 50.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (RCLR) за год составила 48.14. Сравнение с текущими 51.02 и 48.14 - 51.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCLR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RCLR?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.82 и 1.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.02 51.02
Годовой диапазон
48.14 51.02
Предыдущее закрытие
50.82
Open
51.02
Bid
51.02
Ask
51.32
Low
51.02
High
51.02
Объем
5
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
5.97%
Годовое изменение
1.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%