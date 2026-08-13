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RCLR

51.02 USD 0.20 (0.39%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RCLR汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点51.02和高点51.02进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RCLR股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为51.02。它在51.02 - 51.02范围内交易，昨天的收盘价为50.82，交易量达到5。RCLR的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为51.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.88%和USD。实时查看图表以跟踪RCLR走势。

如何购买RCLR股票？

您可以以51.02的当前价格购买股票。订单通常设置在51.02或51.32附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注RCLR的实时图表更新。

如何投资RCLR股票？

投资需要考虑年度范围48.14 - 51.02和当前价格51.02。许多人在以51.02或51.32下订单之前，会比较0.43%和。实时查看RCLR价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是51.02。在48.14 - 51.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（RCLR）的最低价格为48.14。将其与当前的51.02和48.14 - 51.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RCLR股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.82和1.88%中可见。

日范围
51.02 51.02
年范围
48.14 51.02
前一天收盘价
50.82
开盘价
51.02
卖价
51.02
买价
51.32
最低价
51.02
最高价
51.02
交易量
5
日变化
0.39%
月变化
0.43%
6个月变化
5.97%
年变化
1.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%