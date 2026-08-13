RCLR
今日RCLR汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点51.02和高点51.02进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RCLR股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为51.02。它在51.02 - 51.02范围内交易，昨天的收盘价为50.82，交易量达到5。RCLR的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为51.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.88%和USD。实时查看图表以跟踪RCLR走势。
如何购买RCLR股票？
您可以以51.02的当前价格购买股票。订单通常设置在51.02或51.32附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注RCLR的实时图表更新。
如何投资RCLR股票？
投资需要考虑年度范围48.14 - 51.02和当前价格51.02。许多人在以51.02或51.32下订单之前，会比较0.43%和。实时查看RCLR价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是51.02。在48.14 - 51.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（RCLR）的最低价格为48.14。将其与当前的51.02和48.14 - 51.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RCLR股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.82和1.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.82
- 开盘价
- 51.02
- 卖价
- 51.02
- 买价
- 51.32
- 最低价
- 51.02
- 最高价
- 51.02
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- 5.97%
- 年变化
- 1.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%